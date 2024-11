Inter-Arsenal dove vederla: Amazon Prime Video, Sky, TV8 o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inter in campo a San Siro contro l'Arsenal nella serata di mercoledì: dove guardare la partita in diretta tv e streaming.

Nessuno ha fatto meglio dell'Inter fin qui, tra le italiane. Sette punti in tre partite per la squadra di Inzaghi, che dopo aver fermato il Manchester City e battuto sia Stella Rossa che Young Boys affronta ora l'Arsenal di Arteta per provare ad avvicinarsi agli ottavi della Champions League 2024/2025, magari senza passare dai playoff.

L'Arsenal arriva a San Siro con gli stessi punti in classifica e la volontà di provare ad essere protagonista in Europa seriamente, dopo decenni di aspettative e nessun trofeo continentale: prova importante per Arteta, contro la finalista di Champions di un anno e mezzo fa.

Quella di Inter e Arsenal sarà la quarta partita di Champions, metà del percorso. Si comincia a far sul serio, con entrambe che potrebbero cominciare a calcolare i punti rimamenti per poter accedere agli ottavi senza passare dai playoff e rischiare un'eliminazione totale dall'Europa (da quest'anno la retrocessione in Europa Legue non è infatti prevista).