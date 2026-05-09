Insigne e un finale amarissimo a Pescara: fischiato a ogni pallone e retrocessione in C

Uno dei verdetti della notte della 38esima giornata di Serie B è stata la retrocessione in C del Pescara. Gli abruzzesi hanno pareggiato 1-1 con lo Spezia e hanno salutato la categoria dopo soli 365 giorni dalla promozione nella finale playoff contro la Ternana. A nulla è valsa la rincorsa della seconda parte di stagione, in cui a guidare la squadra c’era anche il veterano Lorenzo Insigne.

Proprio lui, fino a dieci giorni fa acclamato dalla tifoseria, è stato fra i più contestati dal pubblico biancazzurro. Nell’ultimo tratto di gara, infatti, Insigne è stato fischiato a ogni tocco di palla, uscendo poi fra le lacrime dopo il triplice fischio. Ma cosa si è rotto fra l’ex Napoli e Pescara?