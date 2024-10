Tifosi della Juventus innamorati del Lipsia, l'omaggio prima della partita: allo stadio risuona l'inno

A sorpresa alla Red Bull Arena è stato proposto l'inno della Juventus, avversaria di giornata: tifosi bianconeri grati per la scelta dei tedeschi.

In un freddo mercoledì tedesco, i tifosi della Juventus hanno sentito grande calore. Sia alla Red Bulla Arena di Lipsia, sia da casa. La scelta del club tedesco, avversario nella seconda partita di Champions League, ha infatti portato i fans bianconeri ad applaudire allo stadio e sui social.

Cosa è successo in particolare a Lipsia? Dagli altoparlanti è stata trasmessa 'Storia di un grande amore', il celeberrimo inno della Juventus. Una decisione particolare da parte della squadra tedesca, che ha deciso di omaggiare a sorpresa la squadra avversaria.

I tifosi della Juventus, così, si sono riversati sui social per ringraziare il Lipsia, andato oltre la rivalità per la sfida di Champions, che ha scelto di far sentire a casa i fans bianconeri arrivati in gran numero nella città tedesca per la partita del 2 ottobre.