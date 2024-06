Inghilterra-Bosnia dove vederla: Sky, NOW, DAZN, Tv8 o 20? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inghilterra-Bosnia amichevole di preparazione a Euro 2024 per i britannici: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Primo test pre-Euro 2024 per l'Inghilterra.

La Nazionale di Southgate, in amichevole, affronta la Bosnia di Edin Dzeko in un match nel quale i Tre Leoni dovranno rodare i meccanismi in vista dei campionati europei previsti in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

I britannici, inclusi nel Girone C con Slovenia, Danimarca e Serbia, debutteranno a Euro 2024 domenica 16 giugno a Gelsenkirchen contro Vlahovic e soci. I bosniaci, invece, perdendo il Playoff con l'Ucraina a marzo non si sono qualificati per il torneo continentale.

Tutto su Inghilterra-Bosnia: le formazioni e dove poter vedere l'amichevole in diretta tv e streaming.