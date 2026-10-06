Infortunio Vergara in Italia-Turchia, c'è lesione: quando torna, i tempi di recupero e quante partite salta

Una serata a due facce, ma davvero: questo ha vissuto Antonio Vergara a Bologna. Perché il talento del Napoli, peraltro all'esordio da titolare, è stato uno dei migliori dell'Italia contro la Turchia, ma nel finale è stato costretto al cambio.

Vergara è stato tolto dal campo da Roberto Mancini all'84', poco prima che Pio Esposito firmasse il definitivo 3-1: al suo posto dentro Frattesi. La speranza iniziale era che per lui si trattasse solamente di crampi, ma ben presto si è compreso che il mancino aveva rimediato un infortunio di tipo muscolare.

Sensazione confermata dagli esami che Vergara ha effettuato oggi, il giorno dopo Italia-Turchia. E dal comunicato ufficiale con cui il Napoli ha divulgato l'esito degli stessi.







