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Vergara NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio Vergara in Italia-Turchia, c'è lesione: quando torna, i tempi di recupero e quante partite salta

Serie A
Napoli
A. Vergara

L'esterno partenopeo, uno dei migliori nella serata di Bologna, è stato costretto al cambio per un problema muscolare. E ora il Napoli dovrà fare a meno di lui.

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Una serata a due facce, ma davvero: questo ha vissuto Antonio Vergara a Bologna. Perché il talento del Napoli, peraltro all'esordio da titolare, è stato uno dei migliori dell'Italia contro la Turchia, ma nel finale è stato costretto al cambio.

Vergara è stato tolto dal campo da Roberto Mancini all'84', poco prima che Pio Esposito firmasse il definitivo 3-1: al suo posto dentro Frattesi. La speranza iniziale era che per lui si trattasse solamente di crampi, ma ben presto si è compreso che il mancino aveva rimediato un infortunio di tipo muscolare.

Sensazione confermata dagli esami che Vergara ha effettuato oggi, il giorno dopo Italia-Turchia. E dal comunicato ufficiale con cui il Napoli ha divulgato l'esito degli stessi.


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  • IL COMUNICATO DEL NAPOLI

    Questo è il bollettino del Napoli, pubblicato dal club nel tardo pomeriggio sul proprio sito ufficiale all'interno del consueto report dell'allenamento:

    "Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".



  • I TEMPI DI RECUPERO

    I tempi di recupero di Vergara, purtroppo per lui e per il Napoli, non saranno brevi: l'ex giocatore di Pro Vercelli e Reggiana dovrà rimanere lontano dai campi di gioco per sei settimane circa, dunque un mese e mezzo.

    Una mazzata per il calciatore, che stava cercando continuità dopo essere stato centellinato da Allegri nelle prime giornate di campionato, e per lo stesso allenatore, che si ritrova senza l'ennesimo elemento di spicco.

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  • QUANDO TORNA VERGARA

    Il rientro in campo di Vergara dovrebbe così avvenire nella seconda metà del mese di novembre. Dunque, dopo la seconda sosta stagionale per gli impegni delle Nazionali.

    La partita giusta per rivedere il jolly partenopeo in campo, o quantomeno a disposizione di Allegri, è Napoli-Torino di sabato 21 novembre.

    L'assenza dalle convocazioni di Mancini per le ultime due partite di Nations League, contro Francia e Belgio, è dunque da considerarsi già scontata.

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  • QUANTE PARTITE SALTA

    Vergara non sarà ovviamente in campo nella prossima partita del Napoli: quella contro il Frosinone di sabato 10 ottobre, la prima dopo la sosta. Ma salterà diverse altre sfide degli azzurri tra campionato e Champions League.

    Quante? In linea teorica, nove: l'ultima di queste, quella di campionato in programma domenica 8 novembre contro la Lazio. L'ultima, appunto, prima della seconda sosta per gli impegni delle Nazionali.

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