Infortunio per Vergara in Napoli-Torino: le condizioni del centrocampista partenopeo

Nel giorno in cui ha recuperato Anguissa e De Bruyne, entrambi partiti dalla panchina nella sfida valida per il ventottesimo turno di Serie A con il Torino, il Napoli rischia di perdere quello che è stato uno dei suoi migliori giocatori nel corso degli ultimi mesi: Antonio Vergara.

Il centrocampista azzurro infatti, ha riportato un problema proprio nella gara con contro i granata, che lo ha costretto a lasciare il campo dopo una sola frazione di gioco.

A fermare Vergara è stato un problema di natura fisica.