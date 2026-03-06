Goal.com
Antonio Vergara NapoliGetty Images
Leonardo Gualano

Infortunio per Vergara in Napoli-Torino: le condizioni del centrocampista partenopeo

Antonio Vergara ha riportato un problema fisico nel corso di Napoli-Torino: è stato costretto al cambio dopo 45’.

Nel giorno in cui ha recuperato Anguissa e De Bruyne, entrambi partiti dalla panchina nella sfida valida per il ventottesimo turno di Serie A con il Torino, il Napoli rischia di perdere quello che è stato uno dei suoi migliori giocatori nel corso degli ultimi mesi: Antonio Vergara

Il centrocampista azzurro infatti, ha riportato un problema proprio nella gara con contro i granata, che lo ha costretto a lasciare il campo dopo una sola frazione di gioco.

A fermare Vergara è stato un problema di natura fisica.

  • L’INFORTUNIO DI VERGARA

    Vergara, che in occasione di Napoli-Torino era stato schierato titolare da Antonio Conte, ha riportato un problema fisico nel corso del primo tempo della gara.

    Il centrocampista, al termine della frazione, ha lasciato il terreno di gioco zoppicando e dopo essersi tolto lo scarpino sinistro.

  • LE CONDIZIONI DI VERGARA

    Saranno solo gli esami ai quali si sottoporrà i prossimi giorni, a stabilire l’esatta entità dell’infortunio riportato da Vergara.

    Secondo quanto svelato intanto da ‘DAZN’, il giocatore del Napoli ha accusato un problema alla pianta del piede sinistro. 

  • AL SUO POSTO ANGUISSA

    A prendere il posto di Vergara ad inizio ripresa è stato Frank Anguissa.

    Un rientro importante per il Napoli che ritrova uno dei suoi giocatori più importanti nel momento cruciale della stagione.

    Il centrocampista camerunense, non giocava una partita di Serie A dallo scorso 9 novembre dopo essere stato fermato da una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, rimediata nel corso di una sfida con la sua Nazionale valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali.  

Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Lecce crest
Lecce
LEC
0