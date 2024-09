Infortunio Maignan, il francese gioca il derby contro l'Inter? Quando torna e i suoi tempi di recupero

Inter vs AC Milan

Mike Maignan è stato costretto al cambio nel secondo tempo di Milan-Liverpool: le sue condizioni in vista del derby di domenica contro l'Inter.

Oltre al danno, la beffa. Il Milan non ha solo perso la partita contro il Liverpool, gara d'esordio del girone di Champions League: ha perso anche Mike Maignan.

Il portiere francese, che già in un paio di occasioni nel primo tempo aveva fatto preoccupare Paulo Fonseca, i tifosi e lo staff medico, è stato colpito involontariamente dal compagno di squadra Tomori e da Diogo Jota nella ripresa. E questa volta ha alzato bandiera bianca: cambio obbligato.

Al posto di Maignan è entrato il giovanissimo Lorenzo Torriani, già bel protagonista delle amichevoli estive del Milan, all'esordio non soltanto in Champions League, ma anche in partite ufficiali con la prima squadra rossonera.

La domanda, però, è inevitabile: Maignan recupererà e sarà in campo per la prossima sfida di campionato, ovvero il sentitissimo derby contro l'Inter di domenica 22 settembre?