Infortunio per Lookman in allenamento, problema a un ginocchio e niente Barcellona-Atalanta: le sue condizioni

Pessima notizia per l'Atalanta: Lookman si è fatto male alla vigilia della sfida di Champions League col Barcellona. In Catalogna non ci sarà.

Alla vigilia della sfida di Barcellona, che potrebbe regalarle l'accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League, l'Atalanta deve fare i conti con una pessima notizia: si è fatto male Ademola Lookman. Infortunio in allenamento per l'attaccante nigeriano, episodio avvenuto lunedì. Uno stop che gli impedirà di prendere parte alla gara del Montjuic contro i catalani, e che costringerà Gian Piero Gasperini a ridisegnare il proprio attacco. Lookman è reduce dai 78 minuti disputati sabato a Como: gara nella quale è pure andato a segno, se non fosse che il suo goal è stato annullato per fuorigioco. L'articolo prosegue qui sotto