Incubo senza fine per il Tottenham di De Zerbi: viene ripreso sul 2-2 al 95' dal Brighton

Serviva una vittoria al Tottenham per interrompere un lunghissimo digiuno e soprattutto per tirarsi fuori, almeno momentaneamente, dalla zona retrocessione ed invece, nel trentatreesimo turno di Premier League, ha dovuto fare i conti con la più atroce delle beffe.
Agli Spurs di Roberto De Zerbi infatti, non è bastato portarsi per due volte in vantaggio tra le mura amiche del Tottenham Hotspur Stadium per fare loro l'intera posta, visto che sono stati raggiunti sul 2-2 al 95'.
A negare al tecnico italiano la sua prima vittoria sulla panchina della compagine londinese è stata la sua ex squadra: quel Brighton che ha allenato tra il 2022 ed il 2024.