Incubo senza fine per il Tottenham di De Zerbi: viene ripreso sul 2-2 al 95' dal Brighton

Gli Spurs si sono poi riportati in vantaggio al 77' quando è stato Xavi Simons, a trovare il 2-1 grazie ad un tiro potente con il quale ha colpito prima l'interno del palo e poi ha trafitto impagabilmente il portiere avversario.

Un goal che sembrava potesse essere quello decisivo e destinato a regalare tre punti vitali, ma ancora una volta in pieno recupero, in questo caso al 95', gli Spurs si sono fatti rimontare quando dopo un errore in fase di possesso di Danso, è stato Rutter a trovare la via della rete con un gran tiro a giro.