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Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Incubo senza fine per il Tottenham di De Zerbi: viene ripreso sul 2-2 al 95' dal Brighton

Premier League
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion

Il Tottenham manca di nuovo l'appuntamento con la vittoria e vede aggravarsi ulteriormente la sua situazione in Premier League.

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Serviva una vittoria al Tottenham per interrompere un lunghissimo digiuno e soprattutto per tirarsi fuori, almeno momentaneamente, dalla zona retrocessione ed invece, nel trentatreesimo turno di Premier League, ha dovuto fare i conti con la più atroce delle beffe.

Agli Spurs di Roberto De Zerbi infatti, non è bastato portarsi per due volte in vantaggio tra le mura amiche del Tottenham Hotspur Stadium per fare loro l'intera posta, visto che sono stati raggiunti sul 2-2 al 95'.

A negare al tecnico italiano la sua prima vittoria sulla panchina della compagine londinese è stata la sua ex squadra: quel Brighton che ha allenato tra il 2022 ed il 2024.

  • MITOMA RISPONDE A PORRO NEL PRIMO TEMPO

    Il Tottenham era riuscito a portarsi in vantaggio al 39' quando Pedro Porro, servito alla perfezione da Xavi Simons, si è inserito ottimamente in area di rigore avversaria ed ha anticipato l'incerto Verbruggen con un colpo di testa.

    Un 1-0 pesantissimo, ma che è durato solo una manciata di minuti visto che in pieno recupero di prima frazione, Mitoma, che tra l'altro era subentrato al 20' all'infortunato Gomez, con uno splendido sinistro al volo, non ha lasciato scampo a Kinsky siglando la rete del pareggio.


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  • TOTTENHAM BEFFATO AL 95'

    Gli Spurs si sono poi riportati in vantaggio al 77' quando è stato Xavi Simons, a trovare il 2-1 grazie ad un tiro potente con il quale ha colpito prima l'interno del palo e poi ha trafitto impagabilmente il portiere avversario.

    Un goal che sembrava potesse essere quello decisivo e destinato a regalare tre punti vitali, ma ancora una volta in pieno recupero, in questo caso al 95', gli Spurs si sono fatti rimontare quando dopo un errore in fase di possesso di Danso, è stato Rutter a trovare la via della rete con un gran tiro a giro.

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  • NESSUNA VITTORIA NEL 2026

    Con questo pareggio, il Tottenham vede allungarsi la sua incredibile astinenza da vittorie in campionato.

    Per l'ultimo successo degli Spurs nel torneo, bisogna infatti tornare allo scorso 28 dicembre e ad uno 0-1 sul campo del Crystal Palace.

    Da allora il Tottenham, che è l'unica squadra di Premier League a non aver ancora vinto nel 2026, ha messo in cascina appena sei punti.

  • SEMPRE PIU' IN ZONA RETROCESSIONE

    Per il Tottenham sono appena 31 i punti totalizzati in 33 giornate di campionato, frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e qualcosa come 16 sconfitte.

    Un bottino che vale il terzultimo posto in campionato, con il rischio che le più dirette concorrenti nella lotta per la salvezza possano ora allungare: il West Ham, che di punti ne ha 32, lunedì scenderà in campo contro il Crystal Palace in trasferta, mentre il Nottingham Forest che è sedicesimo a quota 33, domenica ospiterà il Burnley.

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