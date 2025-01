Incredibile ad Ascoli: Antonio Gala del Milan Futuro viene espulso 10 secondi dopo essere entrato senza aver toccato un pallone

I giovani rossoneri buttano via la vittoria nelle Marche anche a causa di un'ingenuità del proprio centrocampista: cos'è successo al Del Duca.

Niente da fare: il Milan Futuro proprio non riesce a rialzarsi. Neppure quando, come accaduto nell'anticipo di mezzogiorno e mezzo in casa dell'Ascoli, la vittoria per una volta sembrava essere effettivamente a portata di mano.

La gara tra la formazione marchigiana e quella di Daniele Bonera si è conclusa sul punteggio di 2-2. Rossoneri in vantaggio per due volte, per due volte raggiunti dall'Ascoli. La seconda nei minuti finali della partita, in 11 uomini contro 10 per l'espulsione di Antonio Gala, centrocampista ospite.

Proprio questa, a ben vedere, è stata una sliding door del primo pomeriggio: il rosso a Gala. Un'espulsione che ha quasi dell'incredibile.