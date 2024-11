La doppietta all'Udinese può cambiare gli scenari salvezza del Venezia, confermando la leadership di Joel Pohjanpalo in Laguna.

Da quando le gare di Serie A sono spalmate in fasce orarie e giorni diversi, le copertine assegnate in una giornata di campionato sono tante, praticamente una per ogni match.

In maniera un po' nostalgica, però, l'idea di dedicare una "copertina" a uno solo dei protagonisti del weekend scegliendo tra i tanti che calcano i campi della Serie A punta a porre un accento più marcato sul protagonista di giornata.