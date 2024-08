In Copertina - Dybala, il "normale" che diventa "straordinario" fra chi si chiama fuori per colpa del mercato

A dispetto di un addio dietro l'angolo, Paulo Dybala a Cagliari ha dimostrato professionalità dando tutto per la Roma: una 'normalità straordinaria'.

Da quando le gare di Serie A sono spalmate in fasce orarie e giorni diversi, le copertine assegnate in una giornata di campionato sono tante, praticamente una per ogni match.

In maniera un po' nostalgica, però, l'idea di dedicare una "copertina" a uno solo dei protagonisti del weekend scegliendo tra i tanti che calcano i campi della Serie A punta a porre un accento più marcato.

La prima copertina stagionale è quindi per Paulo Dybala. No, a differenza di altri colleghi non ha fatto goal né contribuito al successo della Roma, ma - spoiler - la nostra copertina non sarà dedicata al miglior giocatore della giornata, semplicemente a colui (talvolta a coloro) che si è preso la scena in maniera significativa. E Dybala lo ha fatto più di tutti.