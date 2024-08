Il Torino punta Robin Hranac: chi è il difensore di Viktoria Plzen e Repubblica Ceca

Il club granata ha individuato nel difensore ceco il profilo ideale per rinforzare la retroguardia: prima offerta rifiutata, occhio alla concorrenza.

Non solo Saul Coco. L’addio dell’ormai ex capitano Alessandro Buongiorno, passato al Napoli, e i persistenti problemi fisici di Schuurs spingono il Torino a fare un ulteriore investimento sul mercato dopo quello per il calciatore prelevare dal Las Palmas.

Il nome nel mirino del direttore sportivo Vagnati è quello di Robin Hranac, difensore classe 2000 del Viktoria Plzen e della Repubblica Ceca.



Il club granata è intenzionato a investire nuovamente su un difensore ceco dopo David Zima, tornato allo Slavia Praga nella sessione invernale, a gennaio scorso.

Nei giorni scorsi, il Torino ha presentato un’offerta ufficiale che però è stata rifiutata, ma nelle prossime ore potrebbe arrivare un rilancio, che potrebbe essere decisivo.

Quella granata non è l’unica società sulle tracce di Robin Hranac. A inizio giugno, proprio a pochi giorni dall’inizio degli Europei in Germania, l’entourage del calciatore è volato in Italia per proporlo a diverse società, riscontrando qualche parere positivo.