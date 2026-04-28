Il segreto di PSG e Bayern: esterni offensivi super e tridenti fluidi sono il futuro del calcio

Come quasi tutti gli appassionati di calcio, Stephen Warnock ha apprezzato l'emozionante quarto di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid. Ma l'ex difensore del Liverpool dubita che i bavaresi, vincitori nel doppio confronto, possano arrivare in fondo.
"Entrambe le squadre sono state brillanti in fase offensiva, ma in difesa entrambe sono state scarse - ha detto l'opinionista della BBC Sport a Match of the Day - Se vuoi vincere la Champions League, puoi giocare così?".
La risposta ovvia, e corretta, è sì: il prossimo avversario del Bayern, il PSG, lo ha dimostrato alzando il trofeo meno di un anno fa. Ecco perché chi ama il bel gioco può solo essere grato: una delle due sarà in finale contro Arsenal o Atletico Madrid.