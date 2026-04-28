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Bayern PSG forward lines GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Il segreto di PSG e Bayern: esterni offensivi super e tridenti fluidi sono il futuro del calcio

Champions League
Paris Saint-Germain vs Bayern Monaco
Paris Saint-Germain
Bayern Monaco
Storie

Le due favorite per la conquista della Champions League, di fronte in semifinale, hanno un aspetto in comune: da Kvaratskhelia a Luis Diaz, puntano quasi tutto sull'apporto delle proprie ali.

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Come quasi tutti gli appassionati di calcio, Stephen Warnock ha apprezzato l'emozionante quarto di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid. Ma l'ex difensore del Liverpool dubita che i bavaresi, vincitori nel doppio confronto, possano arrivare in fondo.

"Entrambe le squadre sono state brillanti in fase offensiva, ma in difesa entrambe sono state scarse - ha detto l'opinionista della BBC Sport a Match of the Day - Se vuoi vincere la Champions League, puoi giocare così?".

La risposta ovvia, e corretta, è sì: il prossimo avversario del Bayern, il PSG, lo ha dimostrato alzando il trofeo meno di un anno fa. Ecco perché chi ama il bel gioco può solo essere grato: una delle due sarà in finale contro Arsenal o Atletico Madrid.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    L'ENNESIMO ESTERNO

    A gennaio 2025 il PSG acquista Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli. Ed è un colpo che sembra superfluo. Con Dembélé, Doué e Barcola, Luis Enrique ha già diversi esterni. Per il tecnico spagnolo, però, non sono mai abbastanza.

    Poco prima dell'arrivo del georgiano, Luis Enrique aveva partorito quella che l'allenatore del Montpellier Jean-Louis Gasset ha poi definito "l'idea del secolo": spostare Dembélé al centro dell'attacco. Con Kvaratskhelia in rosa, il PSG poteva schierare tre dribblatori devastanti e tenerne uno in panchina per colpire gli avversari nel finale.

    La mossa si è rivelata vincente: l’attacco fluido di Luis Enrique ha portato il PSG al 5-0 sull’Inter in una finalea senso unico, regalando ai parigini la prima Champions League.

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  • Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025Getty Images Sport

    "CAMBIATE LE CARTE IN TAVOLA"

    Il trionfo del PSG ha rappresentato anche una vittoria per il calcio offensivo. Prima ancora di dominare all’Allianz Arena, i francesi avevano già segnato più goal e tirato in porta più volte di qualsiasi altra squadra nella fase a eliminazione diretta, mantenendo inoltre il possesso palla più alto. Hakimi, dopo la finale, ha dichiarato che Luis Enrique ha “cambiato il modo di vedere il gioco”, e anche se può sembrare un'esagerazione, quel successo ha attirato l'attenzione di tutta Europa.

    Ad esempio il Liverpool, eliminato agli ottavi, ha comprato Frimpong e Kerkez per avere gli stessi spunti di Hakimi e Nuno Mendes. Solo che l’operazione non ha funzionato.

    Il problema? Invece di aggiungere un altro esterno di livello mondiale, i Reds hanno lasciato andare Luis Diaz, finito proprio al Bayern e, ironia della sorte, principale minaccia ai sogni di bis del PSG.

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  • Luis Diaz Bayern MunichFC Bayern

    L'IMPORTANZA DI LUIS DIAZ

    Come sottolineato dal ds Max Eberl, il Bayern è stato criticato per l'affare Diaz. La qualità del colombiano non era in discussione, ma pagare 75 milioni di euro per un attaccante di 28 anni sembrava insolito per i bavaesi. Oggi non lo è più. E anche Harry Kane, arrivato dal Tottenham a 29 anni per 100 milioni, ha già giustificato l’investimento.

    "Sapevamo cosa stavamo facendo - ha dichiarato Eberl - Eravamo convinti che sarebbe stato perfetto per noi, non solo per i suoi goal e assist, ma anche per il suo atteggiamento e la sua intensità".

    Il Bayern non avrebbe potuto avere più ragione: Diaz si è inserito alla perfezione nella formazione titolare di Kompany, elevando l’attacco a un livello superiore.

    "Ciò che lo rende speciale - ha dichiarato Philipp Lahm alla AFP - è che è anche un gran lavoratore. Nelle tue file ci sono calciatori talentuosi, il che è sempre importante. Ma bisogna anche lavorare. Questo lo distingue in modo incredibile. Lavora in entrambe le direzioni: in avanti ma anche in difesa".

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    DIAZ, KANE E OLISE

    Diaz è entusiasta di dare il massimo per il Bayern. E considera un privilegio giocare accanto a Kane e a Olise, attualmente tra i migliori nel loro ruolo.

    "Sono entrambi spettacolari - ha detto a Sky Deutschland - Kane mi ha sorpreso molto. L’avevo visto giocare in Inghilterra, avendo affrontato il Tottenham diverse volte. Ma una cosa è guardarlo come avversario, un’altra è condividere lo spogliatoio con lui. Stargli accanto ogni giorno in allenamento e vedere come lavora per la squadra, come si muove, come arretra, chiede la palla e, ovviamente, come segna. È una macchina: fa tutto bene".

    "Michael è devastante nell'uno contro uno, ha un talento tecnico incredibile e fa la differenza. Fuori dal campo è tranquillo, in campo parla molto, aiuta e cura ogni dettaglio. A volte dice: “Ehi, difendiamo così”.

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  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERNAFP

    "CHI ERA IL NOSTRO ATTACCANTE STASERA?"

    Durante la gara del girone giocata a Parigi, e vinta 2-1 dal Bayern, è emerso che i tedeschi si avvicinano molto al PSG per dinamismo. Kane non è veloce o agile come Dembélé, ma è forse il numero 9 più mobile e intelligente in circolazione; Diaz, acquistato per la sua capacità di giocare tra le linee e per un dribbling devastante, completa il reparto. Con Olise che taglia verso l’interno sul suo letale sinistro, il Bayern è diventato un rebus irrisolvibile per molte difese.

    "Ci piace che gli esperti si chiedano: 'Chi era il nostro attaccante stasera? Il trequartista? Il regista?'" - ha dichiarato Kompany dopo la vittoria sul Borussia Dortmund - Così sappiamo di avere un attacco fluido e di lavorare bene".

    Questo è un calcio "divertente da guardare", secondo il presidente Bayern Herbert Hainer. Mentre Karl-Heinz Rummenigge ha lodato Kompany per aver trasformato il piacere in vittorie. Lo stesso vale per il PSG, campione in carica.

    Alla fine la domanda non è se il Bayern possa vincere la Champions League giocando così: è se qualcuno, oltre al sempre spettacolare PSG, possa fermarlo.

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