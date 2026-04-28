Il segreto di PSG e Bayern: esterni offensivi super e tridenti fluidi sono il futuro del calcio

Il trionfo del PSG ha rappresentato anche una vittoria per il calcio offensivo. Prima ancora di dominare all’Allianz Arena, i francesi avevano già segnato più goal e tirato in porta più volte di qualsiasi altra squadra nella fase a eliminazione diretta, mantenendo inoltre il possesso palla più alto. Hakimi, dopo la finale, ha dichiarato che Luis Enrique ha “cambiato il modo di vedere il gioco”, e anche se può sembrare un'esagerazione, quel successo ha attirato l'attenzione di tutta Europa.

Ad esempio il Liverpool, eliminato agli ottavi, ha comprato Frimpong e Kerkez per avere gli stessi spunti di Hakimi e Nuno Mendes. Solo che l’operazione non ha funzionato.

Il problema? Invece di aggiungere un altro esterno di livello mondiale, i Reds hanno lasciato andare Luis Diaz, finito proprio al Bayern e, ironia della sorte, principale minaccia ai sogni di bis del PSG.