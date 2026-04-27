Il Real Madrid perde Mbappé, infortunio muscolare per il francese: a rischio il Clasico col Barcellona, l'esito degli esami e quando torna in campo

Il Real Madrid perde temporaneamente Kylian Mbappé in un momento decisivo della stagione. Come reso noto dal club, gli esami svolti sul centravanti francese hanno evidenziato una lesione al muscolo semitendinoso della gamba sinistra.
Il giocatore era stato costretto a lasciare il campo nel finale della sfida contro il Betis di venerdì scorso dopo aver accusato un problema fisico.
La società madrilena ha precisato che il calciatore resta “in attesa di evoluzione”, senza indicare tempi certi di recupero.