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MbappeGetty Images
Alessandro De Felice

Il Real Madrid perde Mbappé, infortunio muscolare per il francese: a rischio il Clasico col Barcellona, l'esito degli esami e quando torna in campo

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Il Real ha comunicato l’infortunio al semitendinoso sinistro del francese: salterà l’Espanyol, resta in dubbio per il Barcellona del 10 maggio al Camp Nou

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Il Real Madrid perde temporaneamente Kylian Mbappé in un momento decisivo della stagione. Come reso noto dal club, gli esami svolti sul centravanti francese hanno evidenziato una lesione al muscolo semitendinoso della gamba sinistra. 

Il giocatore era stato costretto a lasciare il campo nel finale della sfida contro il Betis di venerdì scorso dopo aver accusato un problema fisico. 

La società madrilena ha precisato che il calciatore resta “in attesa di evoluzione”, senza indicare tempi certi di recupero.

  • GLI ESAMI DI MBAPPÉ

    Kylian Mbappé è stato sottoposto ad accertamenti medici nella mattinata di lunedì dopo i fastidi accusati contro il Betis. 

    Gli esami hanno confermato una lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra. 

    Nelle ore immediatamente successive alla gara si era parlato inizialmente di un semplice sovraccarico, ma dopo 48 ore il club ha deciso di procedere con controlli più approfonditi per stabilire con precisione l’entità del problema.

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  • MBAPPÉ AI BOX

    Le notizie arrivate dagli accertamenti vengono comunque considerate rassicuranti nell’ambiente madridista, perché nelle ultime ore erano circolate ipotesi su uno stop più serio per il miglior marcatore stagionale dei Blancos.

    La presenza di Kylian Mbappé nella prossima giornata di campionato è esclusa. Mbappé non sarà disponibile contro l’Espanyol, gara nella quale il Barcelona potrebbe conquistare matematicamente la Liga.

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  • MBAPPÉ GIOCA BARCELLONA-REAL MADRID

    L’obiettivo dichiarato, resta invece il Clasico contro il Barcellona in programma il 10 maggio al Camp Nou alle ore 21.

    Il Real Madrid non ha escluso il giocatore dalla sfida e proverà a recuperarlo sfruttando i circa quindici giorni disponibili prima dell’appuntamento.

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