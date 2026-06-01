Il Real Madrid fa sul serio per Dumfries: a quanto ammonta la sua clausola e quando è valida

Il Real Madrid ha messo nel mirino Dumfries. L'esterno dell'Inter potrebbe competere con Trent Alexander-Arnold come laterale destro e rappresentrerebbe un'operazione a basso costo, anche considerando il fatto che i nerazzurri avrebbero aperto a questa ipotesi. L'Inter, secondo quanto scrive Moretto, vuole vendere Dumfries e in questo scenario si starebbe inserendo il Real, che cerca giocatori esperti e dal profilo internazionale pronti per Mourinho.