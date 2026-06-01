Il Real Madrid fa sul serio per Dumfries: a quanto ammonta la sua clausola e quando è valida

Il Real Madrid vuole fare sul serio per Denzel Dumfries. L'olandese è stato indicato da José Mourinho come possibile candidato per la sostituzione di Dani Carvajal, che andrà via a parametro zero. L'interesse è concreto e l'esterno dell'Inter sarebbe uno dei due nomi, insieme a Ibrahima Konaté, legati alla possibile ri-elezione di Florentino Perez come presidente del club madrileno.
La volontà del Real è concreta, tanto che, secondo quanto scrive Matteo Moretto su Marca, l'idea dei blancos sarebbe di effettuare l'accelerata decisiva prima del Mondiale. Anche se entrerebbe in scena la clausola dell'olandese, valida solo nel mese di luglio.