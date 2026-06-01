Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Denzel Dumfries InterGetty Images
GOAL

Il Real Madrid fa sul serio per Dumfries: a quanto ammonta la sua clausola e quando è valida

Calciomercato
Serie A
Inter
Real Madrid

I Blancos sono intenzionati a operare l'accelerata decisiva già prima dei Mondiali per regalare l'olandese a Mourinho. E l'Inter può doversi accontentare di 25 milioni.

Pubblicità

Il Real Madrid vuole fare sul serio per Denzel Dumfries. L'olandese è stato indicato da José Mourinho come possibile candidato per la sostituzione di Dani Carvajal, che andrà via a parametro zero. L'interesse è concreto e l'esterno dell'Inter sarebbe uno dei due nomi, insieme a Ibrahima Konaté, legati alla possibile ri-elezione di Florentino Perez come presidente del club madrileno.

La volontà del Real è concreta, tanto che, secondo quanto scrive Matteo Moretto su Marca, l'idea dei blancos sarebbe di effettuare l'accelerata decisiva prima del Mondiale. Anche se entrerebbe in scena la clausola dell'olandese, valida solo nel mese di luglio.

  • L'IDEA DEL REAL MADRID

    Il Real Madrid ha messo nel mirino Dumfries. L'esterno dell'Inter potrebbe competere con Trent Alexander-Arnold come laterale destro e rappresentrerebbe un'operazione a basso costo, anche considerando il fatto che i nerazzurri avrebbero aperto a questa ipotesi. L'Inter, secondo quanto scrive Moretto, vuole vendere Dumfries e in questo scenario si starebbe inserendo il Real, che cerca giocatori esperti e dal profilo internazionale pronti per Mourinho.

    • Pubblicità

  • PRIMA DEL MONDIALE?

    Il Real Madrid ha messo nel mirino anche Konaté, con cui avrebbe un accordo per un quadriennale. L'obiettivo dei blancos, dato che si tratta di due calciatori convocati per i Mondiali con Olanda (Dumfries) e Francia, sarebbe di chiudere le trattative prima dell'inizio della competizione in Stati Uniti, Messico e Canada.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL PUNTO SULLA CLAUSOLA

    Intorno a Dumfries, però, c'è da considerare la questione della clausola rescissoria. L'olandese, nel suo contratto, ha una clausola da poco meno di 25 milioni valida tra il 1° e il 31 luglio. In caso di interesse, come scrive La Gazzetta dello Sport, prima e dopo la durata della clausola, bisogna trovare l'accordo con l'Inter.

    I nerazzurri, tuttavia, considererebbero i 25 milioni della clausola sufficienti a lasciar andare l'olandese. Che, nei piani di mercato, andrebbe sostituito con Marco Palestra, primo obiettivo per la fascia destra.