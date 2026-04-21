Il progetto Chelsea sta fallendo: in estate serve cambiare strategia

Rosenior, visibilmente abbattuto, ha ammesso la gravità della sconfitta. "È una montagna da scalare, non insormontabile, ma dobbiamo andare a Brighton e vincere per cambiare la stagione".

Ha aggiunto: "È durissima da accettare, la gente non vuole sentirmi dire che abbiamo giocato bene ma non abbiamo vinto. Siamo qui per vincere. Ci sono molti aspetti del nostro gioco che, se mantenuti, ci faranno vincere. Oggi non sembra, ma la realtà è che il Manchester United è arrivato, ha tirato una volta, ha segnato in superiorità numerica e ha vinto 1-0, cosa quasi impossibile".

Il problema di Rosenior è che tra i tifosi sta calando la fiducia nella sua capacità di portare la vittoria necessaria all'Amex, che a suo avviso lancerebbe la stagione del Chelsea. I padroni di casa, in buona forma, avranno la motivazione extra di poter superare gli avversari e portarsi al sesto posto, mentre gli ospiti arrivano da quattro sconfitte consecutive. I Seagulls sono imbattuti da quattro partite e puntano a un posto europeo.