Il progetto Chelsea sta fallendo: in estate serve cambiare strategia

Il Chelsea è in caos totale alla vigilia della difficile trasferta all’Amex. A sette punti dalla vetta con sole cinque gare da giocare per la Champions, la squadra è ora un’outsider per il calo di forma arrivato nel momento peggiore.
Il calo è stato tale che il club sembra pronto ad agire, non con un altro ribaltone in panchina, nonostante la dura battaglia che l'inesperto Liam Rosenior deve affrontare per ribaltare la situazione. Da Stamford Bridge filtrano voci di un imminente cambio di strategia: i Blues potrebbero abbandonare il progetto giovani, ispirato proprio al Brighton, per puntare a colpi più esperti.
Se non risolveranno i problemi in estate, il rapporto già fragile con i tifosi potrebbe rompersi per sempre. Il progetto BlueCo è all'ultima spiaggia.