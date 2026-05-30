Il piano per il rilancio della Juventus: unità e un mercato per vincere: Kim e Brahim Diaz nel mirino

Messa alle spalle una stagione scandita da tanti alti e bassi e soprattutto dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League, per la Juventus è arrivato il momento di programmare e ripartire
Nella giornata di venerdì si è tenuta una riunione che ha visto protagonisti i vertici societari e il tecnico Luciano Spalletti.
Come spiegato da 'La Gazzetta dello Sport', John Elkann ha convocato a Torino tutte le componenti della Juventus per tracciare la rotta della ripartenza.
Il 2-2 nel derby della Mole ha chiuso amaramente un'annata da dimenticate, ma il messaggio che si è voluto mandare è chiaro: nessun ridimensionamento, nessun passo indietro. L'asticella resta puntata verso le prime posizioni in Serie A nel 2026-2027.