Il piano per il rilancio della Juventus: unità e un mercato per vincere: Kim e Brahim Diaz nel mirino

Archiviati i rimpianti per Bernardo Silva, diretto a parametro zero all'Atletico Madrid, e con la pista Alisson in stallo, Spalletti ha già aggiornato la sua lista dei desideri.

Due nomi in cima sono vecchie conoscenze della Serie A. Il primo è Kim Min-jae: il difensore sudcoreano ha vissuto con Spalletti la stagione dello scudetto al Napoli nel 2022-2023 e il tecnico ora vorrebbe tornare a contare su di lui. Al Bayern non ha mai ritrovato i suoi livelli migliori, e la strada verso Torino potrebbe non essere impraticabile.

Il secondo è Brahim Diaz, trequartista del Real Madrid già conosciuto ai tempi del Milan: nella testa di Spalletti è l'uomo giusto per sbrogliare le matasse tra centrocampo e attacco, il ruolo che avrebbe affidato a Silva.