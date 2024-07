Il nuovo Fenerbahçe di Mourinho: attacco rivoluzionato e En-Nesyri potrebbe non essere l’ultimo colpo

Il Fenerbahçe si sta rinforzando molto sul mercato per cercare di tornare finalmente al titolo: fondamentale l’effetto Mourinho.

Non vince il campionato dalla stagione 2013-2014 e da allora ha arricchito la sua bacheca solo con un Coppa di Turchia.

Il Fenerbahçe è da sempre una delle super big del calcio turco, ma negli ultimi anni si è più che altro limitato a veder vincere le grandi rivali Besiktas e Galatasaray, oltre che il Trabzonspor ed il Basaksehir. Troppo poco per un club di caratura internazionale che nel corso anche della sua storia recente ha accolto giocatori di primissima fascia.

Un’astinenza alla quale va posta una fine e non è un caso dunque che i ‘canarini gialli’ al termine della scorsa stagione (hanno perso il campionato per tre soli punti), abbiano deciso di fare le cose in grande.

L’uomo scelto per cambiare il volto delle cose è stato José Mourinho. La sua decisione di ripartire da Istanbul e dal calcio turco ha sorpreso in molti, ma ben racconta di quelle che sono le ambizioni del club.

Lo Special One è semplicemente uno degli allenatori più titolati al mondo, oltre che uno dei personaggi sportivi più noti a livello globale, ed il Fenerbahçe sta lavorando duramente in sede di mercato per mettergli a disposizione una squadra da titolo.