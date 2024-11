Il Napoli sorride: niente Israele, Lukaku verso il rientro anticipato in Italia

Lukaku non dovrebbe prendere parte alla prossima partita del Belgio contro Israele: per lui si profila un ritorno in anticipo a Napoli.

Una partita che, vista la classifica, ha poco da dire e che potrebbe non avere Romelu Lukaku tra i suoi protagonisti. Arrivano buone notizie dal Belgio per il Napoli: ‘Big Rom’ non dovrebbe prendere parte alla sfida che vedrà la sua Nazionale impegnata contro Israele, ma invece anticipare il suo ritorno in Italia. Lukaku potrebbe quindi mettersi prima del previsto a disposizione di Antonio Conte e preparare nel migliore dei modi la gara di campionato che vedrà il suo Napoli opposto alla Roma la prossima settimana. L'articolo prosegue qui sotto