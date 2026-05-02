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Antonio ConteGetty Images
Leonardo Gualano

Il Napoli fermato sullo 0-0 a Como, Conte: "Un altro passo per conquistare un posto il più in alto possibile"

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Como vs Napoli
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Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, commenta il pareggio contro il Como: "Nel primo tempo siamo stati imprecisi, le condizioni di De Bruyne non sono cambiate".

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Non ha regalato goal quella che era una delle sfide più attese del trentacinquesimo turno di Serie A: Como-Napoli.

La sfida che si è giocata al Sinigaglia ha comunque regalato qualche emozione, con i partenopei che si sono resi pericolosi soprattutto nelle fasi finali, quando Politano è andato ad un passo dal vantaggio con un tiro a giro fermato solo dal palo.

Un punto, quello conquistato dai campioni d'Italia, che li avvicina alla conquista di una qualificazione alla prossima Champions League, ma che ovviamente non serve per riaprire un discorso Scudetto ormai chiuso.

Antonio Conte, dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni di DAZN.

  • "VOGLIAMO CHIUDERE IL PIU' IN ALTO POSSIBILE"

    "La nostra è stata comunque una buona prestazione, perché oggi se non la fai non ne esci indenne. Sappiamo benissimo che sia noi che il Como ci giocavamo tantissimo, forse più loro in ottica qualificazione alla Champions. Nel primo tempo abbiamo faticato a fare la pressione giusta, ma non dimentichiamo che il Como ha un altro giocatore in porta, un portiere che al minimo movimento sbagliato riesce sempre a trovare la soluzione per saltarti. I ragazzi sono stati bravi e nel secondo tempo sia cresciuti ed abbiamo avuto delle occasioni per fare goal. Mancano tre partite e oggi abbiamo fatto un altro passo in avanti per provare a conquistare un posto il più in alto possibile. Oggi il campo era difficile, contro una squadra particolare".


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  • "SIAMO CRESCIUTI NEL SECONDO TEMPO"

    "Nel primo tempo un paio di occasioni il Como le ha create su nostre palle perse. Non siamo stati puliti e soprattutto i due centrocampisti centrali erano molto distanti tra di loro. Servono sempre due play che si muovono in maniera sincronizzata e noi abbiamo fatto fatica, anche perché siamo andati in apprensione dopo aver perso un paio di palloni stupidi. Nel secondo tempo siamo saliti tanto a livello di gioco e abbiamo avuto due occasioni importanti".

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  • "LE CONDIZIONI DI DE BRUYNE SEMPRE LE STESSE"

    "De Bruyne sta come stava nella partita precedente, non è cambiato niente in una settimana. Contro la Cremonese ha fatto un'ottima partita e anche goal, ma le condizioni fisiche non sono cambiate. Ci sono gare nelle quali ci si può esaltare in po' di più e altre nelle quali puoi farlo meno. Ha fatto la sua parte, è stato molto ordinato".

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