Il Napoli fermato sullo 0-0 a Como, Conte: "Un altro passo per conquistare un posto il più in alto possibile"

Non ha regalato goal quella che era una delle sfide più attese del trentacinquesimo turno di Serie A: Como-Napoli.
La sfida che si è giocata al Sinigaglia ha comunque regalato qualche emozione, con i partenopei che si sono resi pericolosi soprattutto nelle fasi finali, quando Politano è andato ad un passo dal vantaggio con un tiro a giro fermato solo dal palo.
Un punto, quello conquistato dai campioni d'Italia, che li avvicina alla conquista di una qualificazione alla prossima Champions League, ma che ovviamente non serve per riaprire un discorso Scudetto ormai chiuso.
Antonio Conte, dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni di DAZN.