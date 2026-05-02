Il Napoli fermato sullo 0-0 a Como, Conte: "Un altro passo per conquistare un posto il più in alto possibile"

"La nostra è stata comunque una buona prestazione, perché oggi se non la fai non ne esci indenne. Sappiamo benissimo che sia noi che il Como ci giocavamo tantissimo, forse più loro in ottica qualificazione alla Champions. Nel primo tempo abbiamo faticato a fare la pressione giusta, ma non dimentichiamo che il Como ha un altro giocatore in porta, un portiere che al minimo movimento sbagliato riesce sempre a trovare la soluzione per saltarti. I ragazzi sono stati bravi e nel secondo tempo sia cresciuti ed abbiamo avuto delle occasioni per fare goal. Mancano tre partite e oggi abbiamo fatto un altro passo in avanti per provare a conquistare un posto il più in alto possibile. Oggi il campo era difficile, contro una squadra particolare".



