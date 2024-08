Il momento complicato di Mbappé: altra gara senza goal dopo essere stato hackerato

Continua il digiuno realizzativo in Liga di Mbappé, a secco anche in Las Palmas-Real Madrid a poche ore dall'attacco hacker subìto su 'X'.

Cinque punti nelle prime tre uscite di Liga per il Real Madrid, già a -4 dai rivali del Barcellona che invece guidano la classifica a punteggio pieno: anche contro il Las Palmas non si è concretizzata una vittoria che sarebbe stata preziosa per non perdere ulteriore terreno dai blaugrana.

Così come avvenuto nei due precedenti incontri, Kylian Mbappé è rimasto a secco: schierato nell'undici titolare da Carlo Ancelotti, il francese non è riuscito a sbloccarsi in campionato con i 'Blancos'.

Se sul piano tecnico la situazione non è felicissima, non va meglio su quello personale: nelle scorse ore, infatti, Mbappé è rimasto vittima di un attacco hacker su 'X'.