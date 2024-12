Il Milan ha provato ad acquistare Vinicius e Bellingham: "Ma abbiamo portato grandi giocatori al club"

Moncada, direttore tecnico del Milan, ha confessato di aver trattato Vinicius e Bellingham prima del passaggio al Real Madrid.

Qualche anno fa il Milan di Geoffrey Moncada, direttore tecnico rossonero, ha provato a portare in città sia Vinicius Junior che Jude Bellingham, stelle assolute del Real Madrid e tra i migliori giocatori al mondo. Un sogno per i fans del Diavolo, che non hanno avuto modo di vedere con la propria maglia giocatori che valgono tre cifre in grado di cambiare ogni partita all'improvviso. Insomma, il gotha del calcio.

"Abbiamo provato a ingaggiar Vinicius Jr. e Jude Bellingham, ma non potevamo competere con il Real Madrid" racconta Moncada, come pubblicato dalla famosa Harvard Business School, che ha pubblicato un documento di 24 pagine in cui si racconta il progetto Milan. Progetto di cui ha parlato anche il proprietario Cardinale.

"Dobbiamo accettarlo" continua Moncada a proposito della differenza, attuale, tra il potere del Milan e quello del Madrid. "Negli ultimi anni abbiamo portato grandi giocatori al club, e come ex scout vedo come una sfida personale l’obiettivo di prendere giocatori sottovalutati e farli performare al massimo livello."