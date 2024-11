Il Manchester City è la peggior squadra di Premier dell'ultimo periodo: incredibile ma vero, le sconfitte continuano con lo 0-4 contro il Tottenham

Manchester City vs Tottenham Hotspur

Nessuno ha ottenuto meno punti del Manchester City nelle ultime partite di Premier League: con Champions e Coppa di Lega sono 5 k.o consecutivi.

Il Manchester City è la squadra che ha ottenuto meno punti in Premier League nell'ultimo periodo. Un momento incredibilmente negativo per la squadra di Guardiola, che ha appena rinnvato il contratto con il club britannico fino al 2027.

Mentre i tifosi si dividono sul prolungamento di Pep, con tantissimi tifosi che considerano il suo ciclo oramai finito e non meritevole di essere prolungato per altre due annate, il Manchester City fa registrare numeri mai visti prima con Guardiola, che non aveva mai perso così tante gare consecutive.

Considerando la Coppa di Lega e la Champions League, la pesantissima sconfitta interna contro il Tottenham del 23 novembre è di fatto la quinta: un 4-0 casalingo che sembra uno scherzo, visto il dominio di Haaland e compagni nelle ultime annate.

Il Manchester City non vince da ottobre e tutte le ultime gare di Premier terminate in favore dei Campioni in carica sono state vinte di misura. Un dato che dice molto, considerando le solite goleade a cui i fans erano stati abituati da quando Guardiola siede sulla panchina dei Citizens.