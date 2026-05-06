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Deportivo Recoleta v Santos - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport
Leonardo Gualano

Il goal, l'abbraccio e le scuse a Robinho Jr, Neymar: "Nel calcio si litiga, ma ho reagito in modo eccessivo"

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Neymar si è scusato pubblicamente con Robinho Jr. dopo lo schiaffo dato in allenamento: "Ci sono affezionato, ho chiesto scusa anche alla famiglia".

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Neymar è tornato negli ultimi giorni a far parlare di sé in tutto il mondo, ma non per le magie che di solito regala in campo, bensì per quanto accaduto con il compagno di squadra Robinho Jr.

Come è noto, nei giorni scorsi, il fuoriclasse brasiliano ha colpito con uno schiaffo il figlio dell'ex stella di Real Madrid e Milan, nel corso di un allenamento, a seguito, a quanto pare, di un dribbling subito e ritenuto irrispettoso.

Una scintilla che ha poi dato il via, secondo quanto ricostruito dai media brasiliani, ad una vera e propria lite scandita da insulti e spintoni che è stata poi al centro di una vera e propria indagine aperta dal Santos per chiarire l'accaduto.

A qualche giorno di distanza dall'episodio che ha fatto tanto discutere in Brasile e non solo, Neymar si è voluto pubblicamente scusare con il giovane compagno di squadra.

  • IL GOAL E L'ABBRACCIO

    Il Santos è tornato in campo nella notte per affrontare il Recoleta in una partita di Copa Sudamericana.

    Ebbene ad aprire le marcature è stato proprio Neymar che, dopo il goal, dopo aver festeggiato con i compagni, ha abbracciato proprio Robinho Jr. che ha vissuto l'intera sfida dalla panchina.

    Un gesto distensivo, accompagnato anche da un bacio sulla guancia, che è stato poi seguito dalle scuse pubbliche dopo il triplice fischio finale.

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  • "UNA REAZIONE ECCESSIVA"

    Neymar, dopo il pareggio con il Recoleta, è tornato sull'episodio che lo ha visto protagonista con Robinho Jr. in un'intervista rilasciata ESPN.

    "Sono cose che succedono nel calcio. La cosa doveva essere risulta tra di noi, si è trattato di un malinteso in allenamento ed io ho finito per reagire in modo eccessivo. Subito dopo l'accaduto, ho parlato con Robinho Jr. e mi sono scusato con lui nello spogliatoio. Nel calcio si litiga con il proprio fratello, il proprio amico, a me è capitato diverse volte e lui è un ragazzo al quale sono molto affezionato".

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  • "LE MIE SCUSE PUBBLICHE"

    "Se vogliono le mie scuse pubbliche, eccole. Mi ero già scusato con lui e con la sua famiglia. Ho perso la pazienza, tutti commettono degli errori ed io ho commesso quello più grande. Pensavo che la questione fosse già risolta tra di noi negli spogliatoi. Mi sono scusato davanti a tutto il gruppo ed anche lui lo ha fatto. Per noi il discorso era chiuso, ma a volte le persone cercano di intromettersi e le cose così vengono ingigantite".

  • "IL MIO IDOLO DA QUANDO SONO BAMBINO"

    Anche Robinho Jr. è tornato sull'accaduto, chiudendo definitivamente la vicenda.

    "E' successo, ma come ho detto si è scusato subito. Si è subito reso conto di aver esagerato e le sue scuse sono state già accettate. Ora dobbiamo concentrarci sui risultati e su ciò che è più importante per il Santos. La cosa mi ha sconvolto perché Neymar è il mio idolo fin da quando ero bambino e gli voglio molto bene. Ricordo un regalo che mi ha fatto quando avevo otto anni, allora piansi molto e lo conservo ancora oggi. Ha ammesso il suo errore ed è stato un uomo nel farlo. Anche io sono stato abbastanza uomo da avvicinarmi a lui per parlarne ed è tutto a posto. Si dicono tante cose non vere ed è triste vedere che si possa arrivare a questo punto, ma io sono tranquillo e tutto si è risolto".

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