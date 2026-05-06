Il goal, l'abbraccio e le scuse a Robinho Jr, Neymar: "Nel calcio si litiga, ma ho reagito in modo eccessivo"

Neymar è tornato negli ultimi giorni a far parlare di sé in tutto il mondo, ma non per le magie che di solito regala in campo, bensì per quanto accaduto con il compagno di squadra Robinho Jr.
Come è noto, nei giorni scorsi, il fuoriclasse brasiliano ha colpito con uno schiaffo il figlio dell'ex stella di Real Madrid e Milan, nel corso di un allenamento, a seguito, a quanto pare, di un dribbling subito e ritenuto irrispettoso.
Una scintilla che ha poi dato il via, secondo quanto ricostruito dai media brasiliani, ad una vera e propria lite scandita da insulti e spintoni che è stata poi al centro di una vera e propria indagine aperta dal Santos per chiarire l'accaduto.
A qualche giorno di distanza dall'episodio che ha fatto tanto discutere in Brasile e non solo, Neymar si è voluto pubblicamente scusare con il giovane compagno di squadra.