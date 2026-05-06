Il goal, l'abbraccio e le scuse a Robinho Jr, Neymar: "Nel calcio si litiga, ma ho reagito in modo eccessivo"

Anche Robinho Jr. è tornato sull'accaduto, chiudendo definitivamente la vicenda.

"E' successo, ma come ho detto si è scusato subito. Si è subito reso conto di aver esagerato e le sue scuse sono state già accettate. Ora dobbiamo concentrarci sui risultati e su ciò che è più importante per il Santos. La cosa mi ha sconvolto perché Neymar è il mio idolo fin da quando ero bambino e gli voglio molto bene. Ricordo un regalo che mi ha fatto quando avevo otto anni, allora piansi molto e lo conservo ancora oggi. Ha ammesso il suo errore ed è stato un uomo nel farlo. Anche io sono stato abbastanza uomo da avvicinarmi a lui per parlarne ed è tutto a posto. Si dicono tante cose non vere ed è triste vedere che si possa arrivare a questo punto, ma io sono tranquillo e tutto si è risolto".