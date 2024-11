Il dilemma di Thiago Motta verso l'Aston Villa: Vlahovic, Weah, Koopmeiners, chi fa il centravanti della Juventus

Vlahovic si sottoporrà oggi al provino decisivo, ma la sensazione è che nessuno voglia rischiare: chi giocherebbe al suo posto in Inghilterra?

San Siro è alle spalle, così come la mediocre (eufemismo) impressione lasciata da Milan-Juventus, classica montagna di attese che ha partorito il topolino di uno 0-0 da dimenticare in fretta. Nel mirino della Juve c'è già l'Aston Villa: si gioca tra due giorni, mercoledì, come sempre con poco tempo per pensare e recuperare.

Il tempo è poco anche per capire chi, stavolta, farà il centravanti bianconero. Se sarà Dusan Vlahovic, assente contro i rossoneri a causa dell'infortunio rimediato con la Serbia, oppure se ancora una volta Thiago Motta sarà costretto ad affidarsi a chi attaccante di ruolo non è.

Un dilemma che durerà appena poche ore: giusto il tempo di comprendere in maniera praticamente definitiva se l'ex viola sarà a disposizione per la trasferta di Birmingham oppure no.