Il declino di Neymar, scaricato dall'Al Hilal ed escluso dal campionato: “Fisicamente non è al passo con gli altri”

Il brasiliano non verrà iscritto nemmeno per la seconda parte della Saudi League. Jorge Jesus: “Non gioca più ai livelli a cui ci aveva abituato”.

Tra Neymar e l'Al Hilal non è finita solo perché il contratto del brasiliano, che scadrà il prossimo 30 giugno, formalmente lo impedisce. Ma in realtà è un matrimonio che può considerarsi già concluso con qualche mese d'anticipo. Se mai è cominciato davvero.

L'allenatore della squadra saudita, Jorge Jesus, ha annunciato che Neymar non sarà iscritto neppure alla seconda parte del campionato locale. Il tutto dopo essere stato escluso dalla prima, in virtù del gravissimo infortunio a un ginocchio rimediato nel novembre del 2023 in un Uruguay-Brasile delle Qualificazioni ai Mondiali.

Neymar, di conseguenza, potrà giocare soltanto una competizione con la maglia dell'Al Hilal: la Champions League asiatica. Non più la Saudi League, che attualmente vede i campioni in carica e l'Al Ittihad primi a pari punti con un distacco abissale su tutte le altre, Al Nassr in primis.