Il debutto di Mbappé in Liga è un mezzo flop: resta a secco e il Real Madrid pareggia

Mezzo passo falso del Real Madrid al debutto in Liga, la squadra di Ancelotti viene fermata dal Maiorca di Muriqi.

L'inizio dei campionati in piena estate regala spesso grandi sorprese in termine di risultati. In tal senso non fa eccezione neppure il Real Madrid cannibale di Carlo Ancelotti.

I Blancos infatti, dopo il trionfo di qualche giorno fa in Supercoppa Europea contro l'Atalanta, hanno debuttato in Liga con un deludente pareggio.

A fermare il Real Madrid è stato il Maiorca, guidato peraltro da una vecchia conoscenza del nostro calcio ovvero Vedat Muriqi.

Mentre il tanto atteso Kylian Mbappé stavolta è rimasto a secco.