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Alberto Aquilani Paolo BiancoDAZN
Leonardo Gualano

Il Catanzaro si ferma ad un soffio dall'impresa: l'abbraccio di Bianco ad uno sconsolato Aquilani

Serie B
Catanzaro
Monza vs Catanzaro
Monza

Il Catanzaro è andato ad un passo da quella impresa che gli avrebbe regalato la promozione in Serie A: Aquilani tra i più affranti dopo la partita.

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Serviva una vera e propria impresa per unirsi a Venezia e Frosinone e il Catanzaro l'impresa l'ha sfiorata nella finale di ritorno dei playoff di Serie B che mettevano in palio l'ultimo pass per la Serie A.

La compagine giallorossa, infatti, imponendosi per 2-0 sul campo del Monza, è andata realmente a un passo dal ribaltare la sconfitta per due goal di scarto patita nel primo dei due confronti.

Gli uomini guidati da Alberto Aquilani, che avevano a disposizione un unico risultato per consentire al Catanzaro di tornare in massima serie dopo quarantatré anni di attesa, fino al triplice fischio finale hanno provato di tutto per riuscire in qualcosa di difficilissimo.

  • LO 0-2 SUL CAMPO DEL MONZA

    Come detto, dopo la sconfitta interna per 2-0 patita nel match di andata, il Catanzaro aveva un unico risultato a disposizione: la vittoria con tre goal di scarto.

    All'U-Power Stadium, dopo un avvio equilibrato che ha visto il Monza rendersi anche pericoloso in un paio di occasioni con Cutrone, i giallorossi sono passati in vantaggio al 39' quando, sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Pontisso, è stato Fellipe Jack a saltare più in alto di tutti e a battere Thiam con un colpo di testa.

    Nella ripresa, dopo essere andato vicino al raddoppio con Liberali e Iemmello, il Catanzaro ha riaperto definitivamente i giochi al 79' quando FrosiniNI, con una grande girata di testa su cross di Favasuli, ha trafitto nuovamente Thiam.

    Un goal che ha portato le Aquile del Sud a credere realmente nell'impresa e che ha gelato un Monza che si è riscoperto totalmente alle corde.

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  • INUTILE L'ASSALTO FINALE

    Dopo essersi portato sullo 0-2, il Catanzaro ha trovato le energie per continuare a spingere forte sull'acceleratore.

    Con un Monza in affanno, i giallorossi in più occasioni si sono portati a ridosso della porta di Thiam, costringendo il portiere a diversi interventi soprattutto in uscita.

    All'88', su cross di Pompetti, Iemmello di un nulla non è arrivato su un pallone che, da buona posizione, avrebbe potuto spingere in rete per il tris.

    Durante il recupero la partita si è fatta più spezzettata e, al triplice fischio finale, ad esultare sono stati i brianzoli.

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  • L'ABBRACCIO DI BIANCO AD AQUILANI

    Dopo il triplice fischio finale, mentre iniziava la festa del Monza, i giocatori del Catanzaro si sono ritrovati costretti a fare i conti con la più atroce delle delusioni.

    Anche il tecnico Alberto Aquilani non è riuscito a nascondere tutta la sua amarezza e anzi, si è seduto in panchina con le mani sul volto e quasi in lacrime, per poi essere abbracciato da uno dei suoi collaboratori.

    Il tecnico del Monza, Paolo Bianco, mentre i suoi giocatori esultavano in campo, si è allora reso protagonista di un gesto bellissimo: è corso verso la panchina del Catanzaro proprio per complimentarsi con Aquilani, ma anche per abbracciarlo e consolarlo.

  • "ERA GIUSTO COMPLIMENTARSI"

    Il tecnico del Monza, Bianco, dopo il triplice fischio finale, si è complimentato con il Catanzaro per la sua prova.

    "Oggi il Catanzaro ha fatto una partita importante. Noi avevamo paura di non vincerla e quando questo accade rischi di compromettere una stagione intera. Loro hanno meritato il 2-0 per quello che si è visto sul campo ed era giusto fargli i complimenti. Noi l'abbiamo meritato per quello che abbiamo fatto in campionato e nella gara di andata."

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