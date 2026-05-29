Il Catanzaro si ferma ad un soffio dall'impresa: l'abbraccio di Bianco ad uno sconsolato Aquilani

Serviva una vera e propria impresa per unirsi a Venezia e Frosinone e il Catanzaro l'impresa l'ha sfiorata nella finale di ritorno dei playoff di Serie B che mettevano in palio l'ultimo pass per la Serie A.
La compagine giallorossa, infatti, imponendosi per 2-0 sul campo del Monza, è andata realmente a un passo dal ribaltare la sconfitta per due goal di scarto patita nel primo dei due confronti.
Gli uomini guidati da Alberto Aquilani, che avevano a disposizione un unico risultato per consentire al Catanzaro di tornare in massima serie dopo quarantatré anni di attesa, fino al triplice fischio finale hanno provato di tutto per riuscire in qualcosa di difficilissimo.