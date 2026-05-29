Il Catanzaro si ferma ad un soffio dall'impresa: l'abbraccio di Bianco ad uno sconsolato Aquilani

Come detto, dopo la sconfitta interna per 2-0 patita nel match di andata, il Catanzaro aveva un unico risultato a disposizione: la vittoria con tre goal di scarto.

All'U-Power Stadium, dopo un avvio equilibrato che ha visto il Monza rendersi anche pericoloso in un paio di occasioni con Cutrone, i giallorossi sono passati in vantaggio al 39' quando, sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Pontisso, è stato Fellipe Jack a saltare più in alto di tutti e a battere Thiam con un colpo di testa.

Nella ripresa, dopo essere andato vicino al raddoppio con Liberali e Iemmello, il Catanzaro ha riaperto definitivamente i giochi al 79' quando FrosiniNI, con una grande girata di testa su cross di Favasuli, ha trafitto nuovamente Thiam.

Un goal che ha portato le Aquile del Sud a credere realmente nell'impresa e che ha gelato un Monza che si è riscoperto totalmente alle corde.