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NapoliGetty
Marco Trombetta

Il calendario Champions del Napoli: contro chi giocano gli azzurri, avversari e date

Champions League
Napoli

Le avversarie e il calendario del Napoli nella phase league della Champions 2026-2027: il percorso degli azzurri e le date delle partite.

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Dopo la delusione dello scorso anno, con il 30° posto finale e l'eliminazione già alla phase league, il Napoli di Allegri cerca riscatto in Champions.

Analizziamo il calendario degli azzurri, le otto avversarie e le possibilità di raggiungere playoff o ottavi.

  • LE AVVERSARIE DEL NAPOLI IN CHAMPIONS

    Arsenal (casa)

    Manchester City (trasferta)

    Club Brugge (casa)

    Porto (trasferta)

    Bodo Glimt (casa)

    Villarreal (trasferta)

    Viking (casa)

    Sabah (trasferta)

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  • IL CALENDARIO DEL NAPOLI IN CHAMPIONS

    Prima giornata: 8-9 settembre

    Seconda giornata: 13-14 ottobre

    Terza giornata: 20-21 ottobre

    Quarta giornata: 3-4 novembre

    Quinta giornata: 24-25 novembre

    Sesta giornata: 8-9 dicembre

    Settima giornata: 19-20 dicembre

    Ottava giornata: 27 gennaio

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  • DUE BIG INGLESI, MA SI PUO' FARE MEGLIO DELL'ANNO SCORSO

    Migliorare il 30° posto della scorsa stagione è quasi un obbligo per il Napoli.

    Arsenal in casa e Manchester City in trasferta sono due test difficili e importanti, ma il resto del percorso degli azzurri può regalare alla squadra di Allegri perlomeno l'accesso ai playoff.

    C'è il Bodo Glimt, sì, ma al Maradona e non in Norvegia. E poi c'è un'altra norvegese, il Viking, sempre da affrontare in casa, così come il Club Brugge. Più complicate le trasferte di Porto e Villarreal, mentre lo sarà più logisticamente quella contro il Sabah in Azerbaigian.

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