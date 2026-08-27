Il calendario Champions del Napoli: contro chi giocano gli azzurri, avversari e date

Migliorare il 30° posto della scorsa stagione è quasi un obbligo per il Napoli.

Arsenal in casa e Manchester City in trasferta sono due test difficili e importanti, ma il resto del percorso degli azzurri può regalare alla squadra di Allegri perlomeno l'accesso ai playoff.

C'è il Bodo Glimt, sì, ma al Maradona e non in Norvegia. E poi c'è un'altra norvegese, il Viking, sempre da affrontare in casa, così come il Club Brugge. Più complicate le trasferte di Porto e Villarreal, mentre lo sarà più logisticamente quella contro il Sabah in Azerbaigian.