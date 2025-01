Il calciomercato ai tempi di internet: un club di Liga cerca un terzino con un annuncio online

Un club del massimo campionato spagnolo ha pubblicato un annuncio: cerca nuovi acquisti nel mercato di gennaio attraverso un portale online.

Un club del campionato spagnolo sta cercando in maniera piuttosto inusuale nuovi rinforzi per la propria in questa finestra di mercato invernale.

Non è stata resa nota l’identità della società de’ LaLiga, ma l’offerta proviene dalla piattaforma FutbolJobs, un social network professionale riservato esclusivamente al mondo del pallone, che garantisce la veridicità dell’inserzione.

Solo dopo aver inviato la candidatura, infatti, chi si dimostrerà idoneo riceverà dettagli più precisi sulla squadra interessata.