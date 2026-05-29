Il Barcellona su Julian Alvarez, l'Atletico Madrid annuncia le "offerte" per Yamal, Pedri e Raphinha

Quello di Julian Alvarez è un nome che negli ultimi giorni si è fatto con sempre maggiore forza in ottica calciomercato.

In particolare si è parlato di un Barcellona pronto a sferrare un attacco milionario pur di assicurarsi il giocatore argentino.

Voci, quelle che hanno preso via via sempre più vigore, che non sono piaciute evidentemente in casa Atletico Madrid che, attraverso i propri profili social, ha pubblicato dei post estremamente ironici con i quali ha annunciato di essersi fatto avanti "ufficialmente" per chiudere le operazioni Yamal, Pedri e Raphinha.