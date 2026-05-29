Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Il Barcellona su Julian Alvarez, l'Atletico Madrid annuncia le "offerte" per Yamal, Pedri e Raphinha

LaLiga
Atletico Madrid
Barcellona vs Real Madrid
Barcellona

L'Atletico Madrid ha risposto alle voci sull'interesse del Barcellona per Julian Alvarez con una serie di post ironici: "Cinque minuti per creare una bufala".

Pubblicità

Quello di Julian Alvarez è un nome che negli ultimi giorni si è fatto con sempre maggiore forza in ottica calciomercato.

In particolare si è parlato di un Barcellona pronto a sferrare un attacco milionario pur di assicurarsi il giocatore argentino.

Voci, quelle che hanno preso via via sempre più vigore, che non sono piaciute evidentemente in casa Atletico Madrid che, attraverso i propri profili social, ha pubblicato dei post estremamente ironici con i quali ha annunciato di essersi fatto avanti "ufficialmente" per chiudere le operazioni Yamal, Pedri e Raphinha.

  • "ASPETTIAMO CON ANSIA LA LORO RIPOSTA"

    L'Atletico Madrid ha postato una foto di Lamine Yamal con la maglia biancorossa addosso, accompagnata dalle diciture "Breaking" e "Here we go!".

    Un immagine che lascia pensare ad una chiusura imminente per il gioiello del Barcellona, con tanto di "offerta ufficiale" svelata.



    "Abbiamo inviato un fax al Barcellona con la nostra offerta di trasferimento: 4 biglietti per il concerto di Bad Bunny di domani, un abbonamento annuale a ABC e una busta di semi di girasole. Aspettiamo con ansia la risposta per preparare l'annuncio".

    • Pubblicità

  • L'"OFFERTA" ANCHE PER PEDRI

    L'Atletico Madrid non si è limitato ad annunciare la sua "offerta" per Yamal, ma ha svelato di essersi fatto avanti anche per Pedri.



    "Per questa seconda offerta abbiamo avuto un problema, ci sono finiti i biglietti per il concerto di domani, quindi miglioriamo la proposta precedente con 6 per quello di domenica".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'"ANNUNCIO SU RAPHINHA"

    L'Atletico Madrid, attraverso il suo profilo X, ha anche annunciato in maniera ironica un'offerta per Raphinha.



    "Per completare il 3x1 ci siamo montati la testa e buttiamo la cassetta dalla finestra: il giocatore arriva in prestito per una stagione e in cambio cediamo Tom Ford e Smith senza opzione d'acquisto. Offerta irrinunciabile".

  • "CINQUE MINUTI PER CREARE UNA BUFALA"

    Attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, l'Atletico Madrid ha pubblicato un altro post con le foto di Yamal, Pedri e Raphinha (tutti rigorosamente in maglia biancorossa), corredata di un eloquente commento.



    "E ricordate, ci sono voluti solo cinque minuti per creare questa bufala. Viviamo in un'epoca nella quale la realtà può essere distorta. Non credere a tutto ciò che vedete, soprattutto se riguarda il Barça".

  • Pubblicità
    Pubblicità