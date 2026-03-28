Il Barcellona perde Raphinha, salterà i quarti di Champions League contro l'Atlético Madrid: infortunio al ginocchio

Brutte notizie per il Barcellona arrivano dalla sosta per le Nazionali e in particolare dal Brasile; si è infortunato infatti Raphinha nell'amichevole disputata contro la Francia.
Uno stop che non sarà breve e che costringerà i blaugrana a giocare senza l'attaccante brasiliano nei quarti di Champions League contro l'Atletico Madrid. Raphinha però sarà out anche per le gare successive. Proprio nel momento clou della stagione, con il Barcellona che deve ancora conquistare la Liga e che vuole andare fino in fondo in Europa.