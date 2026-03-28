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Yosua Arya

Il Barcellona perde Raphinha, salterà i quarti di Champions League contro l'Atlético Madrid: infortunio al ginocchio

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Il Barcellona ha subito un duro colpo in vista della sfida europea contro l'Atlético Madrid, dopo la conferma dell'infortunio al tendine del ginocchio di Raphinha. L'attaccante brasiliano dovrà restare fuori dai campi per un lungo periodo dopo essersi procurato il problema durante un impegno con la nazionale.

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Brutte notizie per il  Barcellona arrivano dalla sosta per le Nazionali e in particolare dal Brasile; si è infortunato infatti Raphinha nell'amichevole disputata contro la Francia.

Uno stop che non sarà breve e che costringerà i blaugrana a giocare senza l'attaccante brasiliano nei quarti di Champions League contro l'Atletico Madrid. Raphinha però sarà out anche per le gare successive. Proprio nel momento clou della stagione, con il Barcellona che deve ancora conquistare la Liga e che vuole andare fino in fondo in Europa. 

  • INFORTUNIO PER RAPHINHA: OUT OLTRE UN MESE

    I piani tattici di Hansi Flick sono stati mandati all’aria dopo che il Barcellona ha confermato che Raphinha sarà fuori gioco per almeno cinque settimane. L’ex stella del Leeds United è stato un pilastro del sistema di gioco dell’allenatore tedesco in questa stagione, mettendo a segno 19 goal e fornendo otto assist in 31 partite in tutte le competizioni.

    Il 29enne ha subito l'infortunio durante la pausa per le nazionali, costringendolo a ritirarsi dalla rosa del Brasile. E a seguito degli esami medici effettuati al suo ritorno in Catalogna, lo scenario peggiore è stato ora confermato.

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  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    IL COMUNICATO

    Il Barcellona ha diffuso un comunicato ufficiale in cui conferma che il brasiliano inizierà ora un programma di recupero. Il periodo di recupero previsto di cinque settimane lo esclude dalla partita di andata contro l’Atlético dell’8 aprile e dal ritorno del 14 aprile.

    "Raphinha ha riportato un infortunio al bicipite femorale destro, come confermato dagli esami medici effettuati dalla Federcalcio brasiliana (CBF) a seguito del fastidio avvertito durante la partita Brasile-Francia disputata giovedì a Boston", si legge nel comunicato del club.

    "Il giocatore sta tornando a Barcellona per iniziare le cure del caso. Il tempo di recupero stimato è di cinque settimane. È stato costretto a lasciare il campo all'intervallo in una partita amichevole che si è conclusa con la sconfitta per 2-1 dei sudamericani. Giocatore chiave per la sua nazionale, è altrettanto importante per l'FC Barcelona. In questa stagione ha collezionato un totale di 31 presenze e segnato 19 gol, diventando il secondo miglior marcatore del club in questa stagione."

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  • LE PAROLE DI ANCELOTTI

    L'infortunio si è verificato giovedì, durante la partita amichevole persa dal Brasile per 2-1 contro la Francia. Nonostante un ottimo inizio di partita, Raphinha è stato costretto a lasciare il campo all'intervallo, lasciando tifosi e staff tecnico in ansia per le sue condizioni fisiche. Il commissario tecnico della Seleção, Carlo Ancelotti, aveva inizialmente descritto la sostituzione all'intervallo come una misura precauzionale, ma gli esami successivi hanno rivelato un problema più grave.

    Ancelotti ha spiegato la situazione alla stampa, affermando: "Penso che Raphinha abbia giocato molto bene. Ha avuto qualche fastidio muscolare alla fine del primo tempo e abbiamo dovuto sostituirlo, ma ha avuto molte occasioni e ottimi movimenti senza palla. E Vini ci prova sempre; fa sempre la differenza. Un attaccante non può segnare sempre, ma il lavoro svolto da entrambi è stato buono".

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    UN PROBLEMA PER FLICK

    Al di là della scena europea, l'assenza di Raphinha si farà sentire nella Liga, dove il Barcellona detiene attualmente un vantaggio di quattro punti sul rivale Real Madrid. La squadra di Flick dovrà affrontare due partite consecutive contro l'Atlético, sia in Liga che in Champions League, dopo la pausa per le nazionali. Nel frattempo, Raphinha proseguirà il suo recupero e dovrebbe tornare in campo all'inizio di maggio.

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