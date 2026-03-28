Il Barcellona perde Raphinha, salterà i quarti di Champions League contro l'Atlético Madrid: infortunio al ginocchio

L'infortunio si è verificato giovedì, durante la partita amichevole persa dal Brasile per 2-1 contro la Francia. Nonostante un ottimo inizio di partita, Raphinha è stato costretto a lasciare il campo all'intervallo, lasciando tifosi e staff tecnico in ansia per le sue condizioni fisiche. Il commissario tecnico della Seleção, Carlo Ancelotti, aveva inizialmente descritto la sostituzione all'intervallo come una misura precauzionale, ma gli esami successivi hanno rivelato un problema più grave.

Ancelotti ha spiegato la situazione alla stampa, affermando: "Penso che Raphinha abbia giocato molto bene. Ha avuto qualche fastidio muscolare alla fine del primo tempo e abbiamo dovuto sostituirlo, ma ha avuto molte occasioni e ottimi movimenti senza palla. E Vini ci prova sempre; fa sempre la differenza. Un attaccante non può segnare sempre, ma il lavoro svolto da entrambi è stato buono".