Il Barcellona e l'opzione Bastoni: l'interesse dei Blaugrana si sarebbe raffreddato

"Non nascondo che ci sia un interessamento da parte del Barcellona, ma è ancora molto superficiale e non concreto".
Musica e parole di Giuseppe Marotta che, intervistato da 'Radio Anch'io Sport' il giorno dopo la conquista dello Scudetto da parte dell'Inter, ha confermato ciò che ormai si diceva da diverso tempo: ovvero che Bastoni è finito nel mirino del club Blaugrana.
Da mesi infatti si parla di un possibile interesse, oltre che della volontà del difensore di iniziare una nuova avventura in Spagna ma, secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo', in realtà negli ultimi tempi l'interesse del Barça si sarebbe raffreddato.