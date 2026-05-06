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Alessandro Bastoni InterGetty
Leonardo Gualano

Il Barcellona e l'opzione Bastoni: l'interesse dei Blaugrana si sarebbe raffreddato

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Secondo quanto riportato da 'Mundo Derportivo', Flick non sarebbe convinto dalla possibilità di accogliere Bastoni: il difensore intanto aspetta notizie.

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"Non nascondo che ci sia un interessamento da parte del Barcellona, ma è ancora molto superficiale e non concreto".

Musica e parole di Giuseppe Marotta che, intervistato da 'Radio Anch'io Sport' il giorno dopo la conquista dello Scudetto da parte dell'Inter, ha confermato ciò che ormai si diceva da diverso tempo: ovvero che Bastoni è finito nel mirino del club Blaugrana.

Da mesi infatti si parla di un possibile interesse, oltre che della volontà del difensore di iniziare una nuova avventura in Spagna ma, secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo', in realtà negli ultimi tempi l'interesse del Barça si sarebbe raffreddato.

  • IL BARCELLONA CERCA UN CENTRALE

    Come spiegato da 'Mundo Deportivo', una delle priorità del Barcellona nel corso della prossima sessione di calciomercato sarà quella di rafforzare il suo reparto difensivo.

    Flick può già contare su elementi del calibro di Cubarsi, Araujo, Eric Garcia, Gerard Martin e dell'infortunato Christensen (il cui contratto è in scadenza), ma ha insistito affinché il club gli metta a disposizione un centrale mancino.

    Centrale che la dirigenza blaugrana ha, nei mesi scorsi, individuato proprio in Alessandro Bastoni.

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  • Alessandro BastoniGetty Images

    NON L'IDEALE PER IL GIOCO DI FLICK

    A nutrire dei dubbi sul possibile acquisto di Bastoni sarebbero soprattutto Hansi Flick e il suo staff tecnico.

    Nessuno discute le qualità del difensore dell'Inter, che è considerato un centrale di altissimo livello, semmai alcune perplessità riguardano la sua rapidità.

    Il tecnico tedesco gioca con una linea difensiva molto alta e questo vuol dire che ha bisogno di giocatori estremamente veloci, mentre Bastoni eccelle soprattutto in altre caratteristiche.

    Per questo motivo, il Barcellona starebbe oggi valutando anche altre opzioni.

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  • BASTONI ASPETTA IL BARCELLONA

    Secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo', ormai da diverse settimane Bastoni è in attesa che il Barcellona faccia un'offerta ufficiale all'Inter.

    Il difensore infatti ha aperto al club Blaugrana fin da quando è stato contattato per la prima volta a gennaio e, a metà aprile, ha anche accettato il quinquennale che gli è stato proposto.

    Bastoni dunque è pronto a legarsi al club catalano, ma ha sempre saputo che il suo eventuale acquisto sarebbe stato subordinato all'approvazione di Flick.

  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    IN CASO DI FUMATA NERA RESTERÀ ALL'INTER

    Bastoni è pronto a legarsi al Barcellona, ma solo a patto di godere della piena fiducia di Flick.

    Nel caso in cui l'operazione non dovesse andare in porto, resterebbe volentieri all'Inter, squadra alla quale è legatissimo e della quale è uno degli elementi più importanti.

    Bastoni considera la compagine meneghina una delle migliori al mondo e sarebbe eventualmente disposto a lasciarla solo per il Barça.

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