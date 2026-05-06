Il Barcellona e l'opzione Bastoni: l'interesse dei Blaugrana si sarebbe raffreddato

Secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo', ormai da diverse settimane Bastoni è in attesa che il Barcellona faccia un'offerta ufficiale all'Inter.

Il difensore infatti ha aperto al club Blaugrana fin da quando è stato contattato per la prima volta a gennaio e, a metà aprile, ha anche accettato il quinquennale che gli è stato proposto.

Bastoni dunque è pronto a legarsi al club catalano, ma ha sempre saputo che il suo eventuale acquisto sarebbe stato subordinato all'approvazione di Flick.