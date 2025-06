Igor Tudor alla vigilia dell'esordio della Juventus al Mondiale per Club: "Con tre acquisti top torneremo competitivi"

L'allenatore bianconero ha parlato negli Stati Uniti: "Non sono mai stato un traghettatore: siamo qui per vincere, non per partecipare".

La Juventus è pronta all’esordio nel Mondiale per Club: nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno affronterà l’Al-Ain, formazione degli Emirati Arabi Uniti. Alla vigilia del debutto, dagli Stati Uniti ha parlato ai microfoni Igor Tudor. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore bianconero ha ribadito le ambizioni della squadra: “Non siamo qui per partecipare”. Non sono mancate, però, anche domande sul calciomercato: “Penso che con tre acquisti potremo essere davvero competitivi nella prossima stagione”, ha aggiunto. L'articolo prosegue qui sotto Tutte le parole di Igor Tudor alla vigilia del match d'esordio al Mondiale per Club.