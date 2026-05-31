I sette anni di Leao al Milan: i dribbling, lo Scudetto da MVP, le critiche e le parole di addio

Il Milan decide di puntare con forza su Rafa Leao nell'estate del 2019. Un'operazione dietro la quale c'è una firma d'autore: quella di Paolo Maldini.

Il talento portoghese aveva fatto intravedere cose estremamente interessanti in Francia con la maglia del Lille e aveva attirato l'attenzione di diversi grandi club europei, compresa l'Inter.

Sono proprio i nerazzurri a muoversi in maniera più rapida per lui, ma come svelato anni dopo, a fare la differenza sarà proprio una chiamata di Paolo Maldini.

"Stavo per andare all'Inter, pazzesco. Il direttore sportivo mi ha detto: Rafa stiamo per venderti all'Inter, io ho detto: no. Passano una, due, tre settimane e torna a parlarmi il direttore sportivo e mi dice: il Milan è interessato a te. Mi ha passato al telefono Paolo Maldini, non chiamata normale ma videochiamata. Maldini mi ha detto: devi venire, siamo pronti a prenderti. Accetto, ho risposto io, non potevo dire di no."

Per Rafa Leao, Maldini si rivelerà poi essere, nel corso degli anni, molto più del dirigente che lo ha portato al Milan. È stato l'uomo che lo ha protetto nei momenti più complicati, che lo ha anche bacchettato pubblicamente pur di accelerare il suo percorso di maturazione, che ha aiutato a fargli capire cosa vuol dire il Milan e che era necessario un cambio di mentalità per potersi imporre in rossonero.