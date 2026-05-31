I sette anni di Leao al Milan: i dribbling, lo Scudetto da MVP, le critiche e le parole di addio

Rafa Leao è ormai uno dei giocatori più ambiti al mondo e i discorsi sul suo futuro tengono con il fiato sospeso per mesi una tifoseria che teme di perdere la stella di prima grandezza del Milan.
Per tanto tempo si rincorrono voci che lo vogliono nel mirino delle big di Premier League, di Liga e del PSG, ma nell'estate del 2023 arriva il prolungamento che lo rende ancora di più il vero volto della compagine rossonera.
Un ingaggio da top player, il 10 sulle spalle e le aspettative che si fanno sempre più grandi. Nessuno ormai discute più le doti di Leao, ma le sue prestazioni discontinue, l'atteggiamento in campo, il linguaggio del corpo iniziano spesso a trascinarlo nel mirino dei più critici.
Il suo è un declino tanto lento quanto inesorabile, fatto di giocate che fanno pensare a un ritorno ai livelli del passato, ma anche di tante partite vissute quasi da spettatore in campo.
L'ultima stagione, quella 2025-2026, è la più complicata in assoluto, quella che ha probabilmente assunto i contorni del punto di non ritorno.
Rafa Leao viene spesso fischiato da San Siro, le prestazioni sono a volte disarmanti e la decisione di Allegri di utilizzarlo in posizione più avanzata come punta non lo aiuta.
Il Milan passa dall'essere una delle potenziali candidate allo Scudetto a mancare la qualificazione alla prossima Champions League e tra tutti è proprio l'ex idolo portoghese il primo a finire sul banco degli imputati.
Dopo sette anni, quasi trecento presenze, ottanta goal segnati e uno Scudetto vinto da assoluto protagonista, quella che è stata una storia tanto lunga quanto intensa sembra realmente essere arrivata al suo capolinea.
Le prossime settimane diranno se sarà davvero addio: quello che è certo è che Rafa Leao si è meritato comunque un posto tra i giocatori più importanti della storia recente del Milan.