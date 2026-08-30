Ufficiale, Rafael Leao al Galatasaray: la formula e le cifre finali dell'operazione e quanto incassa il Milan

Adesso sì, è davvero finita. Dopo l'accordo raggiunto negli scorsi giorni, il Milan ha annunciato ufficialmente la cessione di Rafael Leao al Galatasaray.
Lo ha fatto con un comunicato pubblicato sul proprio sito e con un post sui social. Con tanto di omaggio per i sette anni vissuti sotto lo stesso tetto: "Grazie di tutto".
Quanto guadagnano alla fine i rossoneri dall'operazione con il Galatasaray, club che ha superato la concorrenza dell'Aston Villa? I dettagli, la formula e le cifre finali.
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