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Leao GalatasarayGetty Images
Stefano Silvestri

Ufficiale, Rafael Leao al Galatasaray: la formula e le cifre finali dell'operazione e quanto incassa il Milan

Calciomercato
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R. Leao
Galatasaray

I rossoneri hanno annunciato ufficialmente l'addio dell'attaccante portoghese, che proseguirà la propria carriera nel campionato turco: "Grazie di tutto".

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Adesso sì, è davvero finita. Dopo l'accordo raggiunto negli scorsi giorni, il Milan ha annunciato ufficialmente la cessione di Rafael Leao al Galatasaray.

Lo ha fatto con un comunicato pubblicato sul proprio sito e con un post sui social. Con tanto di omaggio per i sette anni vissuti sotto lo stesso tetto: "Grazie di tutto".

Quanto guadagnano alla fine i rossoneri dall'operazione con il Galatasaray, club che ha superato la concorrenza dell'Aston Villa? I dettagli, la formula e le cifre finali.


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  • IL COMUNICATO DEL MILAN

    Questo è il comunicato del Milan:

    "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Rafael Alexandre da Conceição Leão al Galatasaray Spor Klübü.

    Il Club ringrazia Rafa per la professionalità e la passione dimostrate per la maglia rossonera in queste sette stagioni insieme, in cui ha contribuito alla conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024. A Rafa gli auguri per le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza calcistica".



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  • LA FORMULA DELL'OPERAZIONE

    Leao si trasferisce a titolo definitivo dal Milan al Galatasaray. Il portoghese, dunque, smette di essere a tutti gli effetti un calciatore rossonero: un cordone ombelicale che si spezza sette anni dopo l'arrivo dal Lille dell'estate 2019.

    Rafa ha firmato con il Galatasaray un contratto della durata di quattro anni: il suo vincolo terminerà dunque al termine della stagione 2029/2030.



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  • LE CIFRE FINALI

    A comunicare le cifre finali e i termini dettagliati dell'accordo con il Milan è stato proprio il Galatasaray:

    "Riguardo al trasferimento del calciatore professionista Rafael Alexandre Da Conceição Leão, è stato raggiunto un accordo con il club del giocatore, AC Milan S.p.A.

    In tale ambito, al club del calciatore verrà corrisposto un importo fisso di trasferimento pari a 38 milioni di euro. Inoltre, il 20% del profitto derivante dalla successiva vendita del calciatore verrà corrisposto ad AC Milan S.p.A.

    Con il calciatore è stato firmato un contratto quadriennale valido a partire dalla stagione 2026-2027. In base all'accordo raggiunto, al calciatore verrà corrisposto un compenso garantito netto di 10 milioni di euro per ciascuna stagione".

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