I problemi difensivi del Leverkusen verso l'Inter: in 13 giornate ha già subito quasi gli stessi goal dell'anno scorso

Xabi Alonso ha parzialmente registrato la difesa, ma i problemi restano: già 20 le reti prese in campionato. "Non difendiamo la porta a ogni costo".

Ha detto un ex nerazzurro come Gigi Di Biagio, intervistato da Sky alla vigilia, che il Bayer Leverkusen "è tornato una squadra normale". Eppure, guardando ai suoi risultati recenti non si direbbe: cinque vittorie consecutive tra tutte le competizioni. Roba mai semplice per nessuno da ottenere.

Un fondo di verità, però, c'è: la squadra di Xabi Alonso, che questa sera affronterà l'Inter nella sesta giornata del girone unico di Champions League, non è più la schiacciasassi della scorsa stagione. Quella che conquistava la Bundesliga da imbattuta, che faceva il bis con la coppa nazionale, che sfiorava un'impresa unica in Europa League perdendo infine solo l'ultima partita contro l'Atalanta.

La classifica del campionato tedesco lo conferma: il Bayer non è primo e non è neppure secondo. Al comando c'è il Bayern, tornato a dettare legge dopo un anno di difficoltà. A seguire la sorpresa Eintracht Francoforte di Marmoush. Quindi, sì, ecco Schick e compagni. Che però hanno già 7 punti di ritardo dai bavaresi.

A far drizzare le antenne - in un senso ottimistico - all'Inter, però, non è neppure questo: è il rendimento difensivo del Leverkusen. E qui sì, rispetto alla stagione delle zero sconfitte in Bundesliga sembra davvero passato un secolo.