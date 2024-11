I migliori giocatori potrebbero davvero scioperare? Lo scenario tra calendario fitto e possibili strascichi legali

GOAL a colloquio con alcune delle principali figure coinvolte nella controversia sindacale sul carico di lavoro dei calciatori: sciopero in vista?

Ad aprile Rodri aveva richiesto un po' di riposo senza ottenerlo, per poi spingere il proprio corpo al limite per aiutare il Manchester City a vincere la quarta Premier League consecutiva. Un infortunio rimediato nella finale degli Europei lo ha costretto a saltare le prime gare della nuova stagione.

Poco prima del ritorno in campo, Rodri ha rivelato che lui e un numero significativo di suoi colleghi stavano pensando di andare in sciopero, preoccupati da un calendario sempre più fitto e dall'elevato numero di impegni.

"Puoi farlo per un anno, ma quando accade per due o tre di fila, il fisico può risentirne", ha detto il centrocampista il 10 agosto. "Quindi, devo stare attento". Poco più di cinque settimane dopo, Rodri è andato incontro alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Dopo l'infortunio del vincitore del Pallone d'Oro, il dibattito sul benessere dei giocatori si è intensificato e potrebbe finire in tribunale, con leghe e sindacati europei che hanno avviato azioni legali contro la FIFA. Quindi, come siamo arrivati a questo punto? C'è qualche possibilità di un compromesso che soddisfi tutti i soggetti coinvolti? O potremmo effettivamente vedere alcuni dei migliori giocatori andare in sciopero?