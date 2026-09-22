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Thuram FranceGetty
Marco Trombetta

I goal con l'Inter non bastano, perché Thuram non è stato convocato in Nazionale da Zidane

Serie A
Belgio vs Francia
Belgio
Francia
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Zidane ha deciso di non chiamare Marcus Thuram per le sue prime partite ufficiali con la Francia: i motivi dell'esclusione del Tikus.

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Il primo giro di convocazioni di Zinedine Zidane come ct della Francia è stato sicuramente divisivo.

Tante le scelte che hanno fatto discutere, su tutte l'esclusione di Marcus Thuram, uno dei fedelissimi della vecchia gestione di Deschamps.

  • SEMPRE CONVOCATO DA DESCHAMPS

    Negli ultimi 4 anni, Thuram non ha praticamente mai saltato un impegno con la Nazionale francese.

    Convocato per i Mondiali 2022, dove ha giocato 87 minuti in finale, entrando già nel primo tempo al posto di Giroud, ha poi disputato anche gli Europei 2024 e gli ultimi Mondiali in Nord America.

    Le uniche esclusioni sono arrivate per problemi fisici, che lo hanno condizionato nell'ultimo Mondiale, dove è rimasto praticamente tutto il tempo a guardare i compagni dalla panchina.

    Un aspetto, quest'ultimo, che ha sicuramente inciso sulle scelte di Zidane.

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  • UN NUOVO CICLO

    L'intenzione di Zidane, da quando si è seduto sulla panchina dei Blues, sembra essere quella di iniziare un nuovo corso, con scelte diverse e nuovi protagonisti rispetto al gruppo precedentemente formato da Deschamps.

    E questa intenzione è stata evidente sin dalle prime convocazioni. Thuram non si aspettava la mancata chiamata, anche perché ha iniziato alla grande la stagione con l'Inter, con due goal e due assist in appena 230 minuti giocati.

    L'incostanza in zona goal, con periodi floridi alternati ad altri di siccità, ha spinto però Zidane a tagliarlo momentaneamente fuori dal giro, considerando anche i numeri non esaltati in Nazionale, con soli 3 goal in 35 presenze.

    E oggi, in Ligue 1, sta crescendo Esteban Lepaul del Rennes (3 reti in 5 gare) non a caso convocato al suo posto a Clairefontain.

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  • "SCELTE DA RISPETTARE"

    Thuram ha commentato così la mancata convocazione subito dopo il big match con la Roma.

    "Sono delle scelte, dobbiamo rispettarle - ha detto a DAZN - c'è un nuovo allenatore, ha voluto vedere nuove facce. Devo continuare a lavorare e fare quello che sto facendo all'Inter, sperando di poterla ritrovare".

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