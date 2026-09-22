I goal con l'Inter non bastano, perché Thuram non è stato convocato in Nazionale da Zidane

Negli ultimi 4 anni, Thuram non ha praticamente mai saltato un impegno con la Nazionale francese.

Convocato per i Mondiali 2022, dove ha giocato 87 minuti in finale, entrando già nel primo tempo al posto di Giroud, ha poi disputato anche gli Europei 2024 e gli ultimi Mondiali in Nord America.

Le uniche esclusioni sono arrivate per problemi fisici, che lo hanno condizionato nell'ultimo Mondiale, dove è rimasto praticamente tutto il tempo a guardare i compagni dalla panchina.

Un aspetto, quest'ultimo, che ha sicuramente inciso sulle scelte di Zidane.