I goal con l'Inter non bastano, perché Thuram non è stato convocato in Nazionale da Zidane

Il primo giro di convocazioni di Zinedine Zidane come ct della Francia è stato sicuramente divisivo.
Tante le scelte che hanno fatto discutere, su tutte l'esclusione di Marcus Thuram, uno dei fedelissimi della vecchia gestione di Deschamps.
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali
Il primo giro di convocazioni di Zinedine Zidane come ct della Francia è stato sicuramente divisivo.
Tante le scelte che hanno fatto discutere, su tutte l'esclusione di Marcus Thuram, uno dei fedelissimi della vecchia gestione di Deschamps.
Negli ultimi 4 anni, Thuram non ha praticamente mai saltato un impegno con la Nazionale francese.
Convocato per i Mondiali 2022, dove ha giocato 87 minuti in finale, entrando già nel primo tempo al posto di Giroud, ha poi disputato anche gli Europei 2024 e gli ultimi Mondiali in Nord America.
Le uniche esclusioni sono arrivate per problemi fisici, che lo hanno condizionato nell'ultimo Mondiale, dove è rimasto praticamente tutto il tempo a guardare i compagni dalla panchina.
Un aspetto, quest'ultimo, che ha sicuramente inciso sulle scelte di Zidane.
L'intenzione di Zidane, da quando si è seduto sulla panchina dei Blues, sembra essere quella di iniziare un nuovo corso, con scelte diverse e nuovi protagonisti rispetto al gruppo precedentemente formato da Deschamps.
E questa intenzione è stata evidente sin dalle prime convocazioni. Thuram non si aspettava la mancata chiamata, anche perché ha iniziato alla grande la stagione con l'Inter, con due goal e due assist in appena 230 minuti giocati.
L'incostanza in zona goal, con periodi floridi alternati ad altri di siccità, ha spinto però Zidane a tagliarlo momentaneamente fuori dal giro, considerando anche i numeri non esaltati in Nazionale, con soli 3 goal in 35 presenze.
E oggi, in Ligue 1, sta crescendo Esteban Lepaul del Rennes (3 reti in 5 gare) non a caso convocato al suo posto a Clairefontain.
Thuram ha commentato così la mancata convocazione subito dopo il big match con la Roma.
"Sono delle scelte, dobbiamo rispettarle - ha detto a DAZN - c'è un nuovo allenatore, ha voluto vedere nuove facce. Devo continuare a lavorare e fare quello che sto facendo all'Inter, sperando di poterla ritrovare".
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.