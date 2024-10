I convocati di Spalletti per la Nations League: chiamata per Di Gregorio, Gabbia, Pisilli e Maldini, non c'è Chiesa

Italia vs Israele

Italia vs Belgio

I calciatori convocati da Spalletti per le partite contro Francia e Israele di ottobre: c'è anche Di Gregorio, resta fuori Chiesa.

Luciano Spalletti ha diramato la lista di convocati dell’Italia in vista degli impegni di Nations League contro Belgio e Israele.

Dopo il doppio successo a settembre contro la Francia e Israele, entrambi conquistati in trasferta, gli Azzurri tornano in campo con l’obiettivo di mantenere il primo posto nel Gruppo 2 della Lega A e di conquistare il pass per le fasi finali di Nations League.

Ecco le scelte di Spalletti ed i volti nuovi che vedremo in azzurro nelle prossime partite.