I calciatori professionisti di tutto il mondo hanno votato i migliori del 2024: nessuno gioca in Serie A

Stila la lista del Fifpro World 11, da cui arriverà la top 11 dell'anno: i calciatori pro mondiali snobbano l'Italia, out anche Lautaro e Lookman.

Come ogni anno, i calciatori professionisti di ogni paese mondiale hanno votato i migliori della propria categoria, così da definire la top 11. Oltre 21.000 di loro hanno espresso la propria preferenza, da 70 nazioni differenti: la lista finale è di 26 giocatori, da cui usciranno i migliori undici del 2024 votati dai tifosi online.

La Serie A non avrà nessun suo rappresentante nella top 11 finale del 2024, considerando come nessun giocatore è stato inserito nella lista dei 26 giocatori. I colleghi, ed esempio, non hanno scelto Lautaro Martinez e Lookman, protagonisti di Copa America ed Europa League: l'enorme concorrenza ha portato altri calciatori ad essere scelti, soprattutto i soliti noti.

Basti pensare che tra i migliori del 2024 ci sono sia Messi che Ronaldo, segno di come i due big assoluti degli ultimi quindici anni abbiano ancora un'importanza assoluta per i colleghi di tutto il mondo, giovani e non.