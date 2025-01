Huijsen nel mirino di Bayern Monaco, Real Madrid e Chelsea: la clausola rescissoria e quanto guadagnerebbe la Juventus

L'ex difensore della Juventus brilla in Premier con il Bournemouth: Real, Bayern e Chelsea si muovono, Madama ha una percentuale sulla rivendita.

Un’esplosione definitiva. Dean Huijsen sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con il Bournemouth, divenendo uno dei principali fiori all’occhiello della sua squadra e della Premier League.

La prova maiuscola contro il Nottingham Forest, travolto 5-0 nell’ultimo turno di Premier League, ha confermato la costante crescita del difensore ex Juventus, che ha contribuito in modo decisivo al successo delle Cherries, ormai in piena corsa per un piazzamento europeo.

Dean Huijsen è più che mai sulla bocca di tutti: fisico, tecnica e personalità da leader nonostante la giovane età.

Una combinazione che lo ha reso un tassello fondamentale nella difesa del Bournemouth e lo proietta di diritto al centro dei discorsi di mercato dei club più ambiziosi.

Le big europee si muovono e la Juventus osserva molto interessata, alla luce della percentuale sulla futura rivendita inserita nell’operazione con il Bournemouth che consentirà ai bianconeri di incassare in caso di trasferimento del classe 2005.