Il lungo addio si è finalmente consumato: Romelu Lukaku ha ufficialmente lasciato il Napoli ed è diventato un nuovo giocatore del Fenerbahçe. Telenovela chiusa, sipario.
Ora, però, può aprirsene un'altra. Ha per oggetto la riformulazione dell'attacco di Massimiliano Allegri, perché un conto è lasciar partire un giocatore qualsiasi, un altro è privarsi di uno che poco più di un anno fa ti regalava uno Scudetto da protagonista.
C'è vita senza Lukaku? Il Napoli ha già dimostrato che sì, c'è. Ma ora dovrà pensare a come riformulare l'attacco dopo la sofferta, ma necessaria, separazione da Big Rom.
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