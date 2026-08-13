E poi c'è Gabriel Jesus. Che sì, è un obiettivo concreto del Napoli. Ora più che mai, adesso che Lukaku ha liberato un posto sia nel reparto offensivo di Allegri che nella rosa.

I contatti con l'Arsenal proseguono di giorno in giorno, la sensazione generale è che davvero si possa fare. I Gunners accettano di cedere il brasiliano, che va in scadenza tra un anno e dunque rischierebbe di andarsene a parametro zero, solo a titolo definitivo. E il Napoli pare aver accettato la condizione.

Come si inserirebbe Gabriel Jesus nel Napoli di Allegri? In primis come vice Hojlund. Questo sarebbe il suo destino, perché gli ultimi anni all'Arsenal sono stati troppo sofferti e negativi per pensare di concedergli una maglia da titolare a prescindere.

Poi, chiaro, c'è il solito discorso: la stagione è lunga, il Napoli giocherà sia il campionato che la Champions League e sempre gli stessi non potranno scendere in campo, a differenza del Milan allegriano. E dunque sì, anche Gabriel Jesus avrebbe tutte le carte in regola per mettersi in mostra e provare a soffiare il posto a Hojlund.

Detto e ribadito che siamo ancora nel campo del "se" (se, cioè, si verificheranno le condizioni giuste per il suo arrivo), Gabriel Jesus offrirebbe un'alternativa non male ad Allegri: può infatti fare anche l'esterno offensivo nel tridente, ruolo che ha già ricoperto nel corso della propria carriera.