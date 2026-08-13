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Hojlund Gabriel Jesus LuccaGetty Images
Stefano Silvestri

Hojlund, Gabriel Jesus e... Lucca: come cambia il mercato del Napoli dopo l'addio di Lukaku

Calciomercato
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Il belga è ufficialmente passato al Fenerbahçe, il brasiliano può arrivare dall'Arsenal, ma intanto l'ex Udinese è stato buon protagonista nelle ultime amichevoli: che faranno ora i partenopei in attacco?

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Il lungo addio si è finalmente consumato: Romelu Lukaku ha ufficialmente lasciato il Napoli ed è diventato un nuovo giocatore del Fenerbahçe. Telenovela chiusa, sipario.

Ora, però, può aprirsene un'altra. Ha per oggetto la riformulazione dell'attacco di Massimiliano Allegri, perché un conto è lasciar partire un giocatore qualsiasi, un altro è privarsi di uno che poco più di un anno fa ti regalava uno Scudetto da protagonista.

C'è vita senza Lukaku? Il Napoli ha già dimostrato che sì, c'è. Ma ora dovrà pensare a come riformulare l'attacco dopo la sofferta, ma necessaria, separazione da Big Rom.


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  • HOJLUND TITOLARE

    La certezza è che i gradi di titolare rimangono a Rasmus Hojlund. Oggi più che mai. Con il danese che potrà vivere la situazione con una serenità ancora maggiore rispetto a quella dello scorso anno.

    Se all'arrivo dal Manchester United Hojlund aveva addosso la pesantissima pressione di non far rimpiangere l'infortunato belga, nonché il desiderio di lasciarsi alle spalle il biennio poco fortunato in Premier League, oggi il mondo è cambiato: su di lui i dubbi sono pochissimi, praticamente nulli.

    Parlano i 16 goal e 8 assist tra tutte le competizioni collezionati nella sua prima stagione al Napoli. Parla la facilità con cui l'ex atalantino si è inserito nella rosa azzurra. Parla il rendimento generale, ottimo nonostante la necessità di tirare la carretta praticamente dalla prima all'ultima giornata.

    Allegri è passato al 4-3-3, in soffitta sia la sua difesa a tre a Milano che quella di Conte. Con qualche inevitabile ballottaggio, alcuni duelli per la stessa maglia, e un 9 indiscutibile almeno in partenza: Hojlund, appunto.

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  • IL TENTATIVO PER GABRIEL JESUS

    E poi c'è Gabriel Jesus. Che sì, è un obiettivo concreto del Napoli. Ora più che mai, adesso che Lukaku ha liberato un posto sia nel reparto offensivo di Allegri che nella rosa.

    I contatti con l'Arsenal proseguono di giorno in giorno, la sensazione generale è che davvero si possa fare. I Gunners accettano di cedere il brasiliano, che va in scadenza tra un anno e dunque rischierebbe di andarsene a parametro zero, solo a titolo definitivo. E il Napoli pare aver accettato la condizione.

    Come si inserirebbe Gabriel Jesus nel Napoli di Allegri? In primis come vice Hojlund. Questo sarebbe il suo destino, perché gli ultimi anni all'Arsenal sono stati troppo sofferti e negativi per pensare di concedergli una maglia da titolare a prescindere.

    Poi, chiaro, c'è il solito discorso: la stagione è lunga, il Napoli giocherà sia il campionato che la Champions League e sempre gli stessi non potranno scendere in campo, a differenza del Milan allegriano. E dunque sì, anche Gabriel Jesus avrebbe tutte le carte in regola per mettersi in mostra e provare a soffiare il posto a Hojlund.

    Detto e ribadito che siamo ancora nel campo del "se" (se, cioè, si verificheranno le condizioni giuste per il suo arrivo), Gabriel Jesus offrirebbe un'alternativa non male ad Allegri: può infatti fare anche l'esterno offensivo nel tridente, ruolo che ha già ricoperto nel corso della propria carriera.

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  • E LUCCA CHE FA?

    Chi è presente in questo momento nella rosa del Napoli è Lorenzo Lucca. Anche lui è reduce da una stagione da dimenticare, la prima parte al Napoli e la seconda al Nottingham Forest, ma non ha la minima intenzione di lasciarsi andare.

    La dimostrazione è arrivata dalle ultime amichevoli disputate dalla squadra di Allegri. Gare nelle quali Lucca ha lasciato in maniera tangibile il proprio segno: la doppietta di mercoledì sera contro l'Aris Salonicco, travolto 6-2, segue quasi a ruota la marcatura singola messa a segno una settimana prima contro l'Osasuna.

    Insomma, Lucca c'è. Ma basterà per convincere il Napoli a tenerlo in rosa? Questo è tutto un altro discorso. Secondo il Corriere dello Sport Allegri ci sta pensando, ma il contemporaneo - e concreto, come detto - tentativo per Gabriel Jesus fa capire chiaramente come il piano sia quello di cedere l'ex attaccante dell'Udinese.

    A chi? Magari alla Lazio, che è alla ricerca di un nuovo centravanti e che negli ultimi giorni avrebbe preso informazioni. Anche se nulla di particolarmente concreto si è mosso in questa direzione.

    Lucca-Gabriel Jesus, di fatto, può essere considerato un incastro. Nei piani del Napoli, il primo verrà ceduto per fare spazio al secondo. Ma se il progetto non dovesse andare in porto, ecco che l'ex bianconero guadagnerebbe sempre più punti e sempre più possibilità di rimanere in rosa. Ma, di nuovo, siamo nel campo di tutti i "se" di questo mondo.

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