Hellas Verona-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Hellas Verona vs AC Milan

Fonseca non può sbagliare nell’anticipo di Verona: Diavolo in casa dell’Hellas di Zanetti, reduce dal colpaccio di Parma.

Anticipo di venerdì sera fra Hellas Verona e Milan nella giornata numero 17 della Serie A Enilive. Al Bentegodi si sfideranno le squadre di Paolo Zanetti e Paulo Fonseca, che hanno assoluta necessità di portare a casa i tre punti.

Gialloblù reduci dall’ottimo successo di Parma: il 2-3 del Tardini ha rimesso in linea di galleggiamento Suslov e compagni, contribuendo a salvare la panchina di Zanetti, fortemente a rischio dopo i recenti risultati negativi.

Per il Milan, invece, solo 0-0 con il Genoa nella sedicesima giornata e una posizione di classifica che non soddisfa assolutamente: al Bentegodi, Leao e compagni non hanno margine d’errore.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.