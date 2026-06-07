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Grecia Italia AmichevoleGetty Images
Marco Trombetta

Grecia-Italia 0-1, pagelle e tabellino: Pio Esposito bomber vero, Comuzzo un muro, Pisilli instancabile, Koleosho si conferma, Reggiani pecca di maturità

Amichevoli
Grecia vs Italia
Grecia
Italia

Ancora una vittoria per 1-0, ancora un goal decisivo si Pio Esposito e tante conferme da parte dei nostri giovani: l'Italia di Baldini vince anche in casa della Grecia.

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Il ct Baldini ne cambia due rispetto alla precedente amichevole contro il Lussemburgo: Ahanor in difesa al posto di Favasuli ed Ekhator davanti, stavolta preferito a Cherubini.

Gli Azzurri prendono subito il controllo della partita e dopo 18 minuti la sbloccano. Con chi? Ma ovviamente con Pio Esposito, sempre a segno ogni volta che gioca titolare, per la terza volta consecutiva. Il goal, tra l'altro, è da bomber vero, per preparazione e finalizzazione.

La Grecia praticamente non crea nulla e l'Italia gioca bene in maniera corale, confermando la grande chimica in campo tra i ragazzi di Baldini, abituati a giocare insieme già dall'Under 21. A inizio secondo tempo solo la traversa nega il goal a Koleosho, ma la partita cambia improvvisamente quando il neo entrato Reggiani trattiene Douvikas che prova a scappare verso la porta. Per l'arbitro non ci sono dubbi (dalle immagini e dalla dinamica onestamente qualcuno c'è): è rosso diretto. Check veloce con la sala Var e decisione confermata.

L'Italia resta in 10, ma Baldini compatta la squadra, che lotta, soffre e rischia soltanto con il palo colpito da Zafeiris. Finisce ancora 1-0, come contro il Lussemburgo. E la decide ancora una volta Pio Esposito. Ma le risposte dai nostri giovani sicuramente ci sono state. Perché non dimentichiamoci che in campo ci è andata una Nazionale Under 21, che ha sconfitto due Nazionali maggiori.

  • PAGELLE ITALIA

    Donnarumma 6,5; Ahanor 6,5 (46' Mané 6), Comuzzo 7 (55' Reggiani 5), Chiarodia 6,5, Bartesaghi 6; Pisilli 7, Lipani 6,5 (74' Dagasso 6), Ndour 6; Koleosho 6,5 (87' Faticanti sv), Esposito 7 (87' Camarda sv), Ekhator 6,5 (46' Fini 6, 74' Favasuli 6,5).

    Pio Esposito ancora decisivo, lì davanti fa reparto da solo e il suo goal è da bomber vero. Comuzzo un muro, ma anche Chiarodia si conferma, specie quando l'Italia è rimasta in 10. Pisilli lo trovi ovunque in campo, Lipani è un metronomo in mezzo al campo, Favasuli entra alla grande in entrambe le fasi. Koleosho fa vedere ancora una volta il suo talento e solo la traversa gli nega il primo goal. Donnarumma nel finale è il leader tra i tanti giovani.

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  • TABELLINO GRECIA-ITALIA 0-1

    Marcatori: 18' Esposito

    GRECIA (3-4-2-1): Vlachodimos 6; Retsos 6, Hatzidiakos 5,5, Koulierakis 5,5 (46' Rota 6); Vagiannidis 6 (76' Tetteh 6), Mouzakitis 5,5 (76' Zafeiris 6), Triantis 6 (62' Androutsos 6), Kyriakopoulos 6 (62' Tsimikas 6); Tzolis 5,5 (87' Pavlidis sv); Masouras 5,5 (62' Kyziridis 6), Douvikas 6,5 (87' Kostoulas sv). Ct: Jovanovic 

    ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6,5; Ahanor 6,5 (46' Mané 6), Comuzzo 7 (55' Reggiani 5), Chiarodia 6,5, Bartesaghi 6; Pisilli 7, Lipani 6,5 (74' Dagasso 6), Ndour 6; Koleosho 6,5 (87' Faticanti sv), Esposito 7 (87' Camarda sv), Ekhator 6,5 (46' Fini 6, 74' Favasuli 6,5). Ct: Baldini

    Arbitro: Yigal Frid (Israele)

    Ammoniti: Lipani, Ahanor, Favasuli

    Espulsi: Reggiani

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