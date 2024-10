Gli infortuni rovinano la serata dell'Inter: chi gioca le prossime contro Young Boys e Juventus?

Inzaghi deve fare i conti con gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi, usciti anzitempo dalla sfida contro la Roma: da valutare le loro condizioni.

Il tour-de-force dell'Inter è ufficialmente iniziato: i nerazzurri hanno vinto la prima delle sette gare da disputare in venti giorni tra Serie A e Champions League.

La sfida contro la Roma, però, ha portato anche notizie non buone a Simone Inzaghi: Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, infatti, hanno dovuto lasciare il campo nel corso del primo tempo a causa di un infortunio.

Ora i nerazzurri dovranno trovare le giuste soluzioni per le sfide contro lo Young Boys in Champions League e contro la Juventus in campionato.