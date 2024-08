Giroud si presenta ai Los Angeles FC: "Ho parlato con Ibrahimovic, era nella parte sbagliata della città"

Olivier Giroud si presenta ai Los Angeles FC: "È il momento giusto". Elogia Pulisic e ribadisce: "Potevo andare all'Inter".

Il Milan e Olivier Giroud sono entrambi negli Stati Uniti ma non insieme perché la storia tra il club rossonero e l'attaccante francese è terminata ormai da oltre un mese.

E mentre i suoi ex compagni sono impegnati nella tournèe americana, Giroud si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore dei Los Angeles FC.

L'ex attaccante di Chelsea ed Arsenal ha spiegato i motivi della sua scelta che non è ovviamente solo professionale ma di vita e svelato un retroscena sul momento in cui ha scelto di lasciare il Milan.

Tra i temi affrontati anche un passaggio sull'Inter, che sarebbe potuta essere la sua squadra. Di seguito tutte dichiarazioni di Giroud.