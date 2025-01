Prestazione importante e doppietta per il messicano in Champions League. Il Milan prepara l'assalto per consegnarlo a Conceicao.

Da diversi anni rappresenta uno dei profili rampanti per quanto riguarda l'attacco del Feyenoord. E anche contro il Bayern Monaco in Champions League, Santiago Gimenez ha dimostrato di poter essere finalmente arrivato per lui il momento del grande salto. Non a caso il messicano è finito in cima alla lista dei desideri del Milan, che vorrebbe metterlo sotto contratto già a gennaio. L'articolo prosegue qui sotto