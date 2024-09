Genoa-Sampdoria 6-7 dcr, pagelle e tabellino: delirio blucerchiato ai calci di rigore

Un derby intenso e tiratissimo si conclude con la vittoria della Sampdoria ai rigori dopo l'1-1 dei 90 minuti. I blucerchiati sfideranno la Roma.

Atmosfera elettrica al Ferraris per un derby attesissimo, forse troppo, considerando quello che è successo nei giorni e nelle ore precedenti alla partita con scontri tra tifoserie in città.

Elettricità che si trasferisce anche sugli spalti e in campo, sia in maniera positiva, con uno spettacolo da parte delle due gradinate che ha pochi rivali in Italia e in Europa, sia sotto l'aspetto negativo, con fumogeni e un petardo lanciati in campo nel corso del primo tempo.

Primo tempo che, passando alla mera cronaca della partita, vede due squadre affrontarsi senza timori e a viso aperto, nonostante la categoria di differenza. L'equilibrio si sblocca dopo appena 9 minuti con Pinamonti che sfrutta un gentile regalo di Romagnoli per battere Silvestri. L'esultanza dell'attaccante rossoblù è poi tutta dedicata allo sfortunato Malinovskyi, con maglia celebrativa mostrata verso le tribune.

Nonostante lo svantaggio, è però la Samp a fare la partita. E le occasioni per i blucerchiati non mancano, soprattutto con Coda e La Gumina (su cui è fantastico Leali), che vanno entrambi vicinissimi al pareggio. Nel secondo tempo il copione del match non cambia: la Samp tiene il pallino, ma con meno concretezza, mentre il Genoa gioca di rimessa, accontentandosi di contenere le avanzate dei cugini. La tattica di Gilardino, però, alla lunga non paga. I cambi di Sottil, specialmente Tutino e Borini, danno maggiore coraggio alla Sampdoria ed è proprio l'ex Roma a fare impazzire la Gradinata Sud scaraventando in rete il pallone che manda il derby ai calci di rigore.

Si calcia sotto la Gradinata Nord, ma ormai l'inerzia è a favore della Samp e dopo un errore per parte (Miretti per il Genoa e Benedetti per la Samp) è Silvestri che si traveste da eroe parando il rigore all'ex Zanoli prima del penalty decisivo realizzato da Barreca, altro ex, che fa scoppiare il delirio finale blucerchiato. Agli ottavi di Coppa Italia sarà Roma-Sampdoria.